Cote d'Ivoire: Eglise Catholique - L'Apostolat Sacerdoce Royal suspendu, les membres invités à renter dans l'obéissance

L'Apostolat d'évangélisation catholique Sacerdoce Royal dirigé par le modérateur Abraham Marie Pio a été « suspendu de toute activité » informe un communiqué signé de l'archevêque d'Abidjan, Jean Pierre Cardinal Kutwa le 12 juin 2020.

«J'ordonne hic et nunc la suspension de Monsieur Do Oulaï Francklin Delaneaux dit Abraham Marie Pio et l'Apostolat catholique Sacerdoce royal de toute activité, cf canon 1311), note le communiqué.

Cette sanction fait suite à des plaintes d'anciens membres dudit groupe. « L'actualité catholique de ces derniers jours à Abidjan fait état de nombreuses dénonciations et plaintes émanant d'ex-membres de l'Apostolat.

Elles mettent en cause Monsieur Do Oulaï Francklin Delaneaux dit Abraham Marie Pio, fondateur et modérateur dudit l'apostolat. Ces dénonciations récurrentes reprennent à l'encontre du concerné des abus de tout genre », souligne la note.

Le communiqué mentionne « la mise en place d'un comité ad hoc afin de mener une enquête sur les faits dénoncés ».

Aussi, les différentes parties concernées ont été invitées à faire preuve de retenue sur les réseaux sociaux en tous lieux et en toutes circonstances.

Suite à cette décision de l'archevêque, l'Apostolat a publié un communiqué sur sa page facebook. « Par obéissance à la décision de l'Archevêque, son Éminence Jean Pierre Cardinal Kutwa, suite aux récents événements, la Fraternité Sacerdoce Royal, par le présent communiqué, vous informe que toutes ses activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre », a déclaré la bergère Marie de l'Eucharistie.

Par ailleurs, les membres dudit groupe ont été instruits, « à surseoir à toutes publications, partages, commentaires relatifs à ses activités et au récent communiqué de notre Père Cardinal ».