Cote d'Ivoire: Suppression du CEPE et de l'entrée en 6e, année scolaire 2020-2021

L'émissaire du gouvernement a situé les parlementaires sur la décision de la suppression du CEPE et du concours d'entrée en 6e pour la session 2019-2020.

Selon la ministre Kandia Camara, cette décision concerne plus de 583000 candidats, élèves du CM2 dont 6500 candidats libres. Ces candidats devaient composer dans 2323 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire. " Avec de tel effectif , nous ne pouvions pas organiser l'examen du CEPE en respectant les mesures barrières .Nous n'avons pas voulu prendre de risques pour nos enfants et pour le personnel enseignant.

Parce que c'est l'examen qui implique le plus de personnel pendant son organisation. Et c'est ainsi que nous avons pris la décision de suppression pour cette année de l'examen du CEPE " a déclaré la ministre Kandia Camara. Elle a indiqué que cette situation n'est pas propre seulement à la Côte d'Ivoire.

"La Côte d'Ivoire n'est pas le seul à le faire. La France a supprimé tous les examens y compris le baccalauréat.Beaucoup de pays en ont fait de même. Je prends un pays comme le Maroc , ils vont organiser que l'examen du baccalauréat " a-t-elle fait savoir."Aujourd'hui nous avons réaménagé le calendrier des examens. L' examen du BEPC aura lieu ainsi que l'examen du baccalauréat " a indiqué la ministre de l'éducation nationale.

Quand au sort réservé aux candidats libres, elle a dit :" Oui , l'examen est supprimé , mais seront pris en compte les notes du contrôle continu, c'est à -dire les compositions qui ont été faites. Il y a deux examens blancs, il y a un premier examen blanc qui a eu lieu les notes sont déjà disponibles.

Un deuxième examen blanc aura lieu le 23 juin . Et donc les notes du contrôle continu plus les moyennes aux deux examens blancs , c'est la somme qui sera calculée, c'est ainsi que la moyenne sera déterminée. Et tous ceux qui auront 10 de moyenne après ce calcul, évidemment seront déclarés admis , et ceux là auront leur parchemin. Les examens blancs ont le même format que l'examen normal.

C'est-à -dire à l'examen blanc vous avez quatre matières et à l'examen normal vous avez quatre matières. Et d'ailleurs c'est ce qui nous permet de prendre en compte les candidats libres. Parce qu'habituellement le candidat libre ne vient que le jour de l'examen. Il vient composer dans les quatre matières et il est évalué dans les quatre matières.

Et c'est après cela qu'il est déclaré admis après qu'il ait obtenu 85 points. Donc nous allons faire la même chose. Le jour de l'examen blanc , le 23 juin 2020 les candidats libres vont composer , nous allons calculer leurs notes, et ceux qui auront les 85 points seront déclarés admis. Et aussi pourront avoir leur parchemin." a détaillé Kandia Camara .

Elle a relevé que tous les efforts fournis par le gouvernement ivoirien permettront de valider l'année : "C'est vrai que l'examen est supprimé mais l'année sera validée".

Des cours de rattrapage, et de mise à niveau avant l'année scolaire 2020-2021

Poursuivant , la ministre a déclaré : " Nous nous sommes fixé quatre priorités. La première, maintenir allumée la flamme éducative à travers le slogan " École fermée mais livre et cahier ouverts" ; assurer la continuité pédagogique ; organiser les examens à grand tirage ainsi que les concours pédagogiques et enfin achever le programme. A la fin de tout ce processus , évidemment l'année sera bel et bien validée.

C'est pour éviter une année blanche que l'école a réouvert." Elle a précisé que malgré tous ces efforts, la situation n'est pas facile pour les enfants : « C'est la raison pour laquelle nous avons décidé après le mois de vacances ( parce que les vacances sont prévues pour le 14 août 2020 ,après la proclamation des résultats du baccalauréat ) que les enfants auront un mois de vacances.

Et à la reprise toutes les classes auront des cours de rattrapage. C'est après cela que nous allons entamer la nouvelle année scolaire 2020-2021».