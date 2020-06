Congo-Brazzaville: Dialogue social

Le gouvernement et ses partenariats sociaux regroupés au sein des organisations patronales et syndicales ont repris langue jeudi 11 juin. A la fin de leurs échanges, ils se sont engagés à parler d'une seule voix pour espérer trouver des solutions idoines aux nombreux problèmes que pose la récession économique aggravée par la crise sanitaire de Covdi-19. Voie de sagesse pourrait-on dire, même si en sa qualité de régulateur principal de la Cité, le gouvernement devra se plier en quatre pour répondre aux demandes qui s'accumulent sur le front socioéconomique.

Du fait de cette crise multiforme dont on ne perçoit pas encore de grandes éclaircies, des réajustements nécessaires sont indispensables. Comme on sait le secteur de l'entreprenariat durement frappé, une attention particulière doit lui être accordée pour atténuer non seulement sa descente aux enfers, mais aussi le poids social qu'il porte tant les pertes d'emplois et le désarroi ressenti par les travailleurs démobilisés peuvent peser lourdement sur le climat intérieur.

Dans ce cheminement entre les parties concernées, l'avantage réside dans le fait que les besoins les plus urgents sont identifiés, et ces dernières ont pris conscience de la nécessité de privilégier la concertation. Cela pourrait donc faciliter les arbitrages quand il sera question d'affecter les budgets à ceux qui en ont besoin pour soit redémarrer, soit continuer à garder la tête hors de l'eau. Confronté lui-même à la pression de ses partenaires financiers, l'Etat congolais essaye jusque-là de ne pas s'aliéner leur confiance. Il vient ainsi d'obtenir pour huit mois la suspension du remboursement de sa dette et poursuit, tant bien que mal, le payement régulier des salaires de la fonction publique.

Au cours de la réunion dont nous avons parlée plus haut, le gouvernement, le patronat et les syndicats des travailleurs ont aussi projeté de convoquer dans un bref délai, la commission nationale consultative du travail. Les partenaires sociaux espèrent voir les conclusions de cette future rencontre constituer le sous-bassement d'un dialogue permanent par lequel ils trouveront des solutions à leurs demandes. Une façon pour eux d'appeler l'exécutif à mettre un point d'honneur à l'amélioration de sa gouvernance en ces temps difficiles.