Cote d'Ivoire: COVID-19 - Des opérateurs économiques appuient le ministère de l'agriculture

Deux opérateurs économiques ont fait divers dons de matériels au ministère de l'agriculture et du développement rural, le vendredi 05 juin 2020, au cabinet du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani à Abidjan Caistab.

Il s'agit de Topex agro-élévage développement (Topex) et Diaby Lassana import export et divers (Dlied). Topex a fait don de 50 000 masques répartis comme suit : 40 000 pour le ministère et 10 000 pour les paysans.

Le tout estimé à 9 511 376 50 FCFA. Le directeur général adjoint, Vaswani Sunny, s'exprimant au nom du directeur général de l'entreprise, s'est dit sensible à l'accent mis par le Président de la République, Alassane Ouattara, sur la nécessité d'un élan de solidarité.

«Le Directeur général, monsieur Vaswani Mashesh nous a instruit de remettre ce modeste don au ministère de l'agriculture et du développement rural qui demeure notre partenaire et notre interlocuteur principal auprès du gouvernement », a-t-il déclaré.La seconde entreprise, a remis plusieurs seaux à robinet, des masques et des gels hydro alcooliques.

Des matériels sanitaires dont la valeur s'élève à près d'un million de francs CFA, selon Lassana Diaby, gérant de la société. Ces gestes ont été salués par le ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani : «Je voudrais au nom des récipiendaires et du ministère de l'agriculture, vous remercier du fond du cœur pour ces dons que vous venez de faire. Nous allons les utiliser afin de faire en sorte que chacun de nos agents puissent en disposer.»