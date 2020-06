Congo-Kinshasa: Entreprises publiques - Bientôt la remise-reprise à la Gecamines et SNCC

Ça a pris du temps, une année durant, les ordonnances présidentielles nommant les nouveaux mandataires à la tête de la Gecamines (Générale des carrières et des mines) et de la SNCC (Société nationale des chemins de fer du Congo). Et beaucoup de commentaires et spéculations ont été faits à ce sujet, dont certains faisaient croire que les ordonnances présidentielles ont été carrément rapportées.

Non, rien de pareil. Les membres du conseil d'administration et des comités de gestion nommés dans ces entreprises pourront bientôt prendre officiellement leurs fonctions. Les préparatifs sont en cours quant à ce.

La lettre du secrétaire général de la Gecamines, Ngele Masudi, adressée aux responsables de différentes directions et représentants de l'entreprise à l'extérieur, signée à Lubumbashi le vendredi 12 juin dernier, témoigne de l'imminence de la passation de bâtons de commandement de ces entreprises.

Dans cette correspondance, le SG Ngele Masudi leur intime l'ordre de procéder à l'état des lieux de leurs directions respectives et transmettre les documents au secrétariat général - par voie électronique ou support papier - au plus tard le mardi 16 juin 2020 à 12 heures. Cela en prévision de la cérémonie de remise et reprise entre les mandataires sortants et les mandataires entrants.

Comme on peut le constater, les ordonnances présidentielles nommant les nouveaux mandataires à la Gecamines et à la SNCC n'ont pas été annulées, mais plutôt reconduites.