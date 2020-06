Cote d'Ivoire: Impact du COVID-19 - Face à la pandémie, les Pme unissent leurs forces

Les organisations des grandes entreprises, des Pme, notamment le Syndicat des couturiers et tailleurs de Côte d'Ivoire (Synapct-Ci) ; l'Union patronale des taxis communaux (Upct) de Cocody ; la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire (Ccilci) ; le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire (Cfaci) ont décidé d'unir leurs forces pour faire face à la crise sanitaire, et surtout voir si les solutions envisagées par le gouvernement produisent les résultats escomptés.

Le vendredi 12 juin 2020, dans un restaurant à Biétry (Marcory), elles l'ont signifié à l'occasion d'une rencontre organisée par la Fédération nationale des industries hôtelières de Côte d'Ivoire (Fnih).

Justifiant la prise de cette initiative, le président de cette organisation, Lolo Diby, a révélé que c'est une occasion idoine pour les opérateurs économiques d'évaluer l'impact du Covid-19 et des fonds de soutien mis en place par les pouvoirs publics en faveur des entreprises.

Dans son propos, Lamine Diarra, représentant de l'Upct, a dit fonder beaucoup d'espoir dans le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel (Fasi), doté de 100 milliards de Fcfa en vue d'atténuer les effets économiques du Covid-19. « L'Etat a pris des mesures pour nous accompagner à travers le Fasi.

Nous avons procédé à notre inscription. A ce jour, nous attendons et gardons espoir dans les mesures prises par l'Etat pour nous accompagner », a-t-il partagé avec optimiste.

Pour ce qui est de l'opérationnalisation du Fonds de soutien aux Pme, Joseph Khoury, président de la Ccilci, a, pour sa part, reconnu qu'une entreprise membre de l'institution consulaire a bénéficié d'un soutien de 500 millions de FCfa.

Cependant, il n'a pas manqué de déplorer que la crise du Covid-19 a véritablement bouleversé les prévisions et affecté les chiffres d'affaires des entreprises libanaises.

« Nous avons constaté une baisse de 16% en mars, 27% en avril et 25% en mai. Malgré cette baisse de nos activités et chiffres d'affaires, nous avons tout fait pour éviter le chômage. Il est passé de 4,5% », a expliqué le président.

Quant à Zekré Claudine, présidente du Synapct-Ci, elle a évoqué les difficultés des stylistes-modélistes depuis l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire.

« Nous ne pouvons plus organiser des expositions-ventes et plus voyager. Nous n'avons plus accès aux artisans de l'intérieur du pays (nos fournisseurs de pagnes traditionnels baoulé, dida et autres). Ce qui a provoqué l'arrêt total de nos activités. Conséquence, la pauvreté gagne le secteur », a-t-elle décrié.