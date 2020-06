Afrique: Coopération Sud-Sud - Réseautage, une opportunité pour les Etats africains

« Impact de la crise sanitaire sur le financement de l'économie africaine ». Tel est le thème de la vidéo-conférence qu'a organisée le Réseau Heci-Maroc le 3 juin, à travers sa Business school de Rabat, capitale du Royaume chérifien.

Ce fut une occasion idoine pour le conférencier, Senior Kamal Zine, expert-consultant en banque et finances, de souligner que face à la crise sanitaire du Covid-19, le réseautage est une alternative pour les Etats en proie à une forte pression de financement de leurs économies due à l'absence de recettes.

Le conférencier note qu'il découle également de ce réseautage d'affaires un écosystème panafricain autour de valeurs de coopération, de responsabilité sociétale et de nouveaux modèles économiques. Ce, à travers sa politique de recherche-développement et de déploiement d'offres ou de services alternatifs.

Pour le président-fondateur de Faycal Rghissassi, l'objectif de cette initiative est de cultiver le leadership et l'entrepreneurship par les valeurs d'une Afrique forte dans cette approche de réseau qui n'est autre que la co-construction d'un univers de relations multilatérales d'affaires, et de recherches et développement.

Suivie par tout le Réseau africain des News World Universités, beaucoup d'entrepreneurs, de managers et de scientifiques-chercheurs ont réagi à cette vidéo-conférence avec le même état d'esprit. Ils sont unanimes à dire que le Réseau d'affaires est une opportunité qu'il faut s'approprier et pratiquer avec un engagement ferme intra et inter-Etats, entre les entreprises et Business School.