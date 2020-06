Afrique: Banque - Le Nigérian Benedict Oramah reconduit à la tête d'Afreximbank

Dans un communiqué dont Fratmat.info a reçu copie, Dr Benedict Oramah a été reconduit au poste de président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) pour un mandat.

C'était, ce dimanche 14 juin 2020, au Caire, à l'occasion de la 27e assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque qui s'est tenue par visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19.

Après sa reconduction, Pr Benedict Oramah a déclaré à l'endroit des actionnaires que l'objectif ultime de la Banque au cours de son deuxième mandat était de réaliser l'ambition stratégique de l'Afrique de créer un marché intégré.

« Nous voulons une Afrique où les fondements de l'Accord de libre-échange continental africain soient posés rapidement afin que les 84 000 kilomètres de frontières qui nous séparent depuis des siècles puissent commencer à tomber", a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter : « stimuler l'industrialisation de l'Afrique, soutiendrait l'émergence de chaînes de valeur régionales et transformerait les atouts créatifs et culturels de l'Afrique en moteurs de croissance. Tout en créant des emplois pour les jeunes du continent avec la transmission des valeurs pour mieux préparer le continent à être plus compétitif sur les marchés mondiaux ».

Selon lui, entre 2015 et 2019, Afreximbank a décaissé plus de 30 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce africain, plus de 15 milliards de dollars américains étant consacrés au financement et à la promotion du commerce intra-africain.

« Nous viserons à doubler le financement du commerce intra-africain de sorte qu'à la fin de mon mandat, il ne représentera pas moins de 40% des actifs totaux de la Banque, avec des décaissements cumulés, sur une base renouvelable, sur les 5 ans dépassant 30 $ US. milliards », a-t-il annoncé.

Une résolution proposant la réélection de M. Stefan-Luis Francois Nalletamby en tant qu'administrateur représentant les actionnaires de catégorie «A» et de M. Kee Chong Li Kwong Wing en tant qu'administrateur représentant les actionnaires de catégorie «B» a également été approuvée par l'assemblée.

En outre, les comptes audités de 2019 ont été approuvés, ainsi que la proposition de lever 500 millions de dollars supplémentaires en fonds propres dans le cadre du plan stratégique actuel d'Afreximbank baptisé « IMPACT 2021-Africa transformer ». L'approbation de lever des fonds propres supplémentaires reconnaissait qu'un montant d'un milliard de dollars US précédemment autorisé à être mobilisé avait été presque entièrement levé.

« Je m'engage à ce qu'avec votre soutien, la Banque reste bien capitalisée tout au long de mon mandat et au-delà. Nous poursuivrons nos efforts pour diversifier les sources de capitaux propres afin d'inclure les marchés tout en veillant à ce que les objectifs de développement de la Banque restent inchangés », a assuré le président Oramah aux actionnaires de la Banque.