Madagascar: Littérature - Une centaine de poèmes indiens traduite en malgache

Après cette œuvre, le poète-diplomate Abhay K. envisage aussi de sortir un ouvrage concernant la Grande-Île.

Outre la diplomatie, Abhay Kumar a une autre expertise qu'il affiche sans complexe, la littérature. Cette semaine, il a sorti un livre comportant une centaine de poèmes tirée de 28 dialectes indiens couvrant plus de 3000 ans de poésie indienne, traduite et publiée pour la première fois en malgache, créant ainsi un lien littéraire entre l'Inde et Madagascar ».

Cette œuvre ne serait née sans l'aide des écrivains poètes malgaches tels que Mose Njo, Placide Alex Tsarahevitra, les poétesses en herbe comme Tsiky Koloinjanahary Rabe, Andréa Lalatiana. Des grosses pointures comme le Dr Haja Lalao Razanamanana, chef de Département des Etudes Anglophones à l'Université d'Antananarivo, Fanja Rakotondrainibe et Jeannie Rafalimanana, Michelle Rakotoson ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Le livre est publié par l'éditeur malgache Tsipika Editions, qui a également publié les œuvres de J.J. Rabearivelo, et les grands poètes de la Grande Île.

D'après l'interprète de l'ambassadeur, « il s'agit de la toute première traduction de la littérature indienne en malgache. Plus de 100 poèmes indiens édités par le poète-diplomate Abhay Kumar ont été jusqu'à présent traduits et publiés en portugais par l'Université de São Paulo au Brésil, en espagnol par Universidad Autonoma de Nuevo León, Monterrey, Mexique, en italien par Edizioni Efesto, à Rome. »

Après avoir effectué un voyage en Asie et en Amérique Latine, Abhay Kumar est arrivé à Madagascar le 1er avril dernier. Ces un an et deux mois sur la Grande Île ont été une excellente expérience d'apprentissage pour le diplomate indien. Madagascar est un pays fascinant et un creuset culturel au même titre que l'Inde. Il l'a même appelé Madagascar Magical ou « Madagascar magique ». Pour lui, la Grande Île est un pays qui regorge d'opportunités. La population est très chaleureuse et sympathique et sa biodiversité est unique et riche.