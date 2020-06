Madagascar: Football - As Bel Air s'engage dans l'action sociale et éducative

Peut-être qu'on est allé un peu loin sur l'article en date du 29 mai, concernant le club As Bel Air Bongolava qui ne s'alignera plus face à l'équipe D1 l'an prochain et qui ne participera plus à aucune compétition organisée par la ligue et la FMF.

Puisqu'en dépit de ce qui a été dit, le président Nandigniazy Augustin nous a demandé d'apporter un correctif à cette publication. En effet, d'après un communiqué, trois raisons les ont poussés à quitter les Championnats. D'abord, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition de la saison passée, le manque de garantie sur la maîtrise des incidents ne permettent pas à l'As Bel Air d'envisager sereinement une nouvelle participation, de plus la diminution de ses moyens financiers ne lui permet pas de s'engager raisonnablement.

Enfin, la volonté de l'association Bongolava "Antsitrapo"de se recentrer sur sa mission sociale et éducative fait que l'école de Foot Bel Air de l'As Bel Air continue toujours d'éduquer des enfants et des jeunes. « Nous adressons nos vifs remerciements à tous les amis, fidèles supporteurs qui nous ont aidés et encouragés durant notre parcours. Grâce à vous, nous avions eu le courage d'aller plus loin », peut-on lire dans le communiqué signé par le président.