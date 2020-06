Afrique: Football - William Gros rejoint ses compatriotes au FC Fleury

William Gros est désormais le quatrième international malgache qui évolue au sein du club FC Fleury 91.

Selon la presse en ligne « Actufoot », le meilleur buteur de l'AS Vitré, ce puissant attaquant va rebondir en région parisienne notamment avec ce club français en National 2. William Gros a sûrement pris une nouvelle décision parce qu'il a falli signer avec l'Al Ahly SC, la championne d'Egypte à plusieurs reprises, mais finalement, il a décidé de rejoindre ses compatriotes. L'essentiel c'est que sa place au niveau des Barea est assurée pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2021, qui vont se dérouler avant fin 2020 selon les estimations.

On attend son arrivée au sein du groupe et la publication officielle de Fc Fleury sur sa page Facebook, relative à son adhésion. Pour les autres joueurs, Zotsara Randriambololona vient de prolonger son contrat d'un an de plus avec le club, et Mario Bakary vient juste de débarquer lors de cette saison. A ne pas oublier non plus Enzo Bovis, le fils du président du club Pascal Bovis et Njiva Rakotomalala, ancien attaquant de la CNaPS Sport qui a rejoint à nouveau le championnat Thaïlandais en début de cette année, après un passage éclair de cinq mois seulement au sein du club.