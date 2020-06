Madagascar: The Voice France - Tom Rochet termine troisième

Abi, (troisième à gauche) remporte cette neuvième saison dans la Team Obispo.

Rideau sur la neuvième édition du télé-crochet The Voice France. Abi est le vainqueur de cette saison tandis que Tom Rochet arrive troisième. Samedi soir, sur un plateau sans public, le candidat âgé de 21 ans a remporté la compétition, confirmant ainsi son statut de favori. Il gagne un contrat chez Universal et va pouvoir enregistrer un album. Si les prestations des quatre candidats, Gustine, Antoine Delie, Abi et Tom Rochet, ont été enregistrées à l'avance, les résultats des votes ont bien été donnés en direct par Nikos Aliagas et Karine Ferri, présents en plateau avec les finalistes et trois des coachs, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

Abi a interprété If I Ain't Got You de la chanteuse américaine Alicia Keys, il a aussi chanté en duo avec Kendji Girac sur Les yeux de la mama et, enfin il a repris, au piano, Lovely de Billie Eilish. La victoire d'Abi est aussi la première victoire de Pascal Obispo en tant que coach de The Voice. Parmi les autres finalistes, la Rémoise Gustine, qui a repris Véronique Sanson, se hisse à la deuxième place avec 22,5% des votes. Antoine Delie termine lui à la quatrième place avec 11% des votes des téléspectateurs. Whitney, la gagnante de la saison précédente, est venue chanter son morceau "Ce que tu es".