Madagascar: Football / Transfert - Arnaud Randrianantenaina sur la bonne voie

Tous les feux sont au vert pour Arnaud Randrianantenaina.

Ouf de soulagement pour Arnaud Randrianantenaina car il ne reste plus que des détails pour qu'il puisse partir dans un club étranger.

Très bonne nouvelle, Arnaud Randrianantenaina est suivi par une agence en l'occurrence "Sport Back Football" qui va désormais défendre ses intérêts. Mieux, "Sport Back Football" se réjouit de la médiation du ministère de la Jeunesse et des Sports pour trouver un consensus entre la CNaPS Sport et l »Ajesaia, deux clubs qui réclament le statut de club quitté et qui sont à l'origine de l'échec du transfert vers le Grenoble Football 38.

Le compromis initié par la Directrice générale des Sports, Rosa Rakotozafy, a permis d'enlever une épine du pied sur la situation d'Arnaud Randrianantenaina qui va enfin pouvoir partir avec les nouvelles règles entre les clubs notamment la CNaPS Sport et l »Ajesaia ainsi que son club formateur de Fandriana, l'AZ. Seulement les choses ont évolué depuis car après la Coupe Arabe des moins de 20 ans où il a brillé de mille feux, d'autres clubs ont manifesté leurs intérêts et que le GF38 n'est plus seul sur le coup. Des clubs de l'Arabie Saoudite et d'Israël sont également preneurs.

Avec très certainement des offres beaucoup plus alléchantes. Mais le bon sens va pousser Arnaud à aller à Grenoble où le club de Jérôme Mombris, le latéral gauche des Barea, lui déroule un tapis rouge avec à la clé une authentique association franco-malgache sur qui il peut compter. Comme il a encore du mal à parler français, cette nouvelle famille va l'aider dans son intégration. Mieux encore, puisque Grenoble Football 38 l'aidera aussi à grandir, Arnaud Randrianantenaina peut mettre à profit son séjour grenoblois pour apprendre l'anglais. For sure...