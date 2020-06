Madagascar: Concours de photos "Harena Madagasikara" - Coup de pouce aux œuvres du pixel

En 2018, le cliché du « Fasan-dRainimboay » de Naly Thierry Randrianatoandro remporte le premier prix. Les primés de l'édition 2018

Les inconditionnels, passionnés et autres amateurs de culture ne sont pas étrangers au concours de photos "Harena Madagasikara".

Pour sa cinquième édition, les concurrents, amateurs et professionnels seront jugés sur le thème « Patrimoine malagasy en péril ». Le concours de photos "Harena Madagasikara" interpelle tous les adeptes de l'appareil photo, aussi bien amateurs que professionnels, à prendre part à l'aventure. Son but est de mettre en valeur la qualité exceptionnelle du patrimoine malgache, de favoriser sa sauvegarde et d'attirer l'attention sur les périls qu'il encourt. Il s'agit de patrimoine de toute nature et de toute époque, sur le territoire malgache. Le concours se déroulera jusqu'au 9 août 2020 inclus. Le jury proclamera les résultats du concours le 5 septembre 2020. Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront publiés sur le site https://www.harenamadagasikara.org.

Sur le thème "Patrimoine malagasy en péril", une matière libre d'interprétation, les concurrents auront l'opportunité de laisser libre cours à tout leur talent à grand renfort de techniques, d'inspirations inédites, de compositions et de cadrages visionnaires, on s'attend à de nouvelles interprétations audacieuses, strictes, colorées ou monochromes d'une thématique dans tous les états imaginables. Les critères d'évaluation seront la qualité artistique et technique de la prise de vue, l'originalité du sujet et la pertinence par rapport au thème. Les clichés seront examinés et notés par un jury qui est souverain, y compris pour, éventuellement, ne pas attribuer la totalité des prix. Le jury sera constitué de quatre personnes dont deux issues du journalisme photographique et deux membres de l'association.

Toutes les photographies seront "ultimo-sélectionnées" pour la grande finale, et feront l'objet d'expositions en tout lieu décidé par les organisateurs avec mention des copyrights précisés lors de l'envoi des photos. Les dossiers de candidature sont à envoyer à l'adresse harenamadagasikara@gmail.com, au plus tard le 9 août 2020, la date du mail faisant foi, ainsi qu'une version papier - format A4 - qui devra être déposée au restaurant "Au Bon Accueil" Ambatonakanga Antananarivo. À l'issue de la proclamation des résultats, les trois grands primés se verront attribuer de 900.000 ariary, 600.000 ariary et 300.000 ariary. Chasseurs de clichés, à vos appareils !