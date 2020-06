Madagascar: Chambre africaine de l'énergie - Une offre d'adhésion lancée la semaine dernière

Donner accès à des opportunités de promotion de l'industrie énergétique africaine. Tel est l'objectif du lancement de l'adhésion à la Chambre africaine de l'énergie, selon les représentants de cette organisation.

« Cette offre intervient à un moment de transition dans le secteur de l'énergie et, comme moyen pour la Chambre de poursuivre son engagement à représenter et plaider pour la création d'opportunités pour les entreprises, les communautés locales et les investisseurs internationaux. Pour devenir membre de la Chambre africaine de l'énergie, envoyez un e-mail à members@energychamber.org », ont-ils déclaré le 9 juin dernier.

A noter qu'au cours des dernières années, la Chambre africaine de l'énergie a contribué à promouvoir la collaboration au sein de l'industrie énergétique africaine. Ce faisant, elle a joué un rôle clé dans la représentation, la promotion et le soutien de la croissance du secteur énergétique du continent en facilitant les opportunités de networking, les transactions et les partenariats, ainsi qu'en menant d'innombrables efforts d'élaboration de lois et régulations.

Acteurs concernés. La Chambre a connu un grand succès en réunissant des entreprises, des chefs de file de l'industrie et des décideurs pour relever les défis énergétiques de l'Afrique et est donc bien placée pour donner accès à des opportunités et soutenir une communauté florissante de leaders du secteur de l'énergie. « Nous invitons les particuliers, les entrepreneurs et les start-ups, les entreprises locales, les entreprises internationales, les gouvernements et les groupes de réflexion à travers l'Afrique et au-delà, à nous rejoindre dans cette aventure pour construire un avenir énergétique durable en Afrique », ont noté les représentants de la Chambre. Selon eux, au-delà du contexte actuel sans précédent, luttant contre l'incertitude sur plusieurs fronts, la Chambre est déterminée à améliorer les climats actuels des affaires et à façonner l'avenir énergétique de l'Afrique tout en préparant ses membres au rebond du marché.