Madagascar: Gestion de la Société JIRAMA - Rolly Mercia réclame une enquête judiciaire

L'ancien ministre veut revenir sur la scène politique.

Black out total samedi à Antananarivo et à Antsirabe. Cette nouvelle coupure d'électricité générale et généralisée a provoqué la colère des Tananariviens. Elle survient d'ailleurs pile au moment où la grogne se fait entendre à propos des suspicions et des incompréhensions sur les factures que la JIRAMA envoie aux ménages en cette période de confinement. » Cette situation est devenue insupportable et inacceptable « , estime Harry Laurent Rahajason alias Rolly Mercia. A travers son compte facebook, cet ancien ministre de la Communication du temps du régime HVM appelle la population à se lever pour mettre fin à cette situation. Il se propose même de diriger le mouvement. » Ça suffit. L'ouverture d'une enquête judiciaire sur la gestion de la JIRAMA est nécessaire. Nous, peuple malgache, il est temps de nous lever « , annonce-t-il.

En quelque sorte, Harry Laurent Rahajason entend marquer son "come-back" politique par un mouvement de rue. Reste à savoir s'il passera à la concrétisation de son projet. Mais Rolly Mercia ne s'est pas contenté de réclamer une enquête judiciaire sur la gestion de la Société d'Eau et d'Electricité de Madagascar. Il a aussi fait une publication politique et se demande si les autorités étatiques existent encore à Madagascar. » J'ai fait le tour d'Antananarivo cette nuit mais je n'ai trouvé que de rares éléments des Forces de l'ordre. Est-ce qu'il existe encore un régime au pays ? « , se demande-t-il. Une manière de dénoncer le laxisme des dirigeants dans l'application des mesures dans le cadre de l'État d'urgence sanitaire. On attend donc de voir le retour en... force sur la scène politique de Rolly Mercia qui reste un baron des » Kravaty manga « .