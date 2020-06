Ile Maurice: COVID-19 - «Consommez des produits locaux» dit le Dr Sumayyah Hosany

Le coronavirus refait surface à Pékin et plusieurs endroits de la ville sont à nouveau confinés. Face à cette résurgence et le risque de propagation, le Dr Sumayyah Hosany, médecin Mauricien qui exerce en Chine, recommande la consommation de produits locaux.

Dans un post sur sa page Facebook, Dr Sumayyah Hosany explique que le virus de la Covid-19 a été détecté sur une planche à découper sur laquelle du saumon importé a été traité. Selon les scientifiques, les poissons et fruits de mer ne peuvent ni héberger ni transmettre le virus. Suite à cette découverte, le saumon importé a été enlevé des étagères en Chine.

«A Maurice, nous devons essayer, tant que possible, de consommer les produits locaux et éviter les produits importés, surtout des pays où le virus sévit toujours» avance-t-elle. Toujours dans son post, le médecin informe que les fruits de mer sont conservés à - 20°C, et le nouveau coronavirus reste très infectieux pendant des semaines à cette température. «This is again a precautionary measure and a reminder that we are not over this pandemic yet» rajoute-t-elle. Le conseil s'applique aussi aux légumes surgelés importés, mais pas aux aliments secs.