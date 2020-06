Cote d'Ivoire: Rhdp - Ahoua N'Doli met en ordre de bataille les enseignants du Moronou

L'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile, à l'occasion de l'investiture de la coordination régionale du Gem-Agc (Groupement des enseignants mobilisés pour Amadou Gon Coulibaly), dont il était parrain et qui a eu lieu le 13 juin, au foyer des jeunes de Bongouanou, a mis en ordre de bataille tous les enseignants du Moronou. "En effet, la présente cérémonie constitue une belle occasion pour les enseignants du Moronou de traduire leur soutien au candidat du Rhdp, à savoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

En cela d'ailleurs, elle nous donne l'occasion de mettre les enseignants du Moronou réunis au sein du Gem-Agc en ordre de bataille pour le compte de notre candidat", tel est le message fort qu'il a fait passer. Il s'est réjoui que cette cérémonie marque la vitalité du Rhdp dans le Moronou

: "Deux semaines après la rentrée politique de l'Union des jeunes Rhdp du Moronou et une semaine après celle de l'Union des femmes Rhdp du Moronou, la présente cérémonie politique organisée par le Gem-Agc, mouvement de soutien placé sous l'égide du Rhdp, traduit la vitalité de notre grand parti politique dans notre région ".

Et de continuer dans ce sens : "La présente investiture permet aussi et surtout à notre parti, le Rhdp et toutes ses ramifications, d'occuper le terrain politique du Moronou et d'affûter les armes dans la perspective de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 ".

Satisfait que le Gem-Agc est une association qui regroupe des acteurs du secteur de l'éducation-formation et différent de la structure spécialisée des enseignants Rhdp, ayant pour objectif la victoire du candidat de leur parti, Ahoua N'Doli a souligné que tous les mouvements, toutes les actions qui aident à promouvoir le candidat du Rhdp à l'élection présidentielle de 2020 sont à encourager.

Tout en invitant les membres du Gem-Agc à travailler en harmonie avec les structures officielles Rhdp existantes que sont la coordination régionale Rhdp du Moronou, les délégations départementales, sous-préfectorales et communales Rhdp ainsi que les structures spécialisées, à savoir notamment l'Uf-Rhdp, l'Uj-Rhdp et l'Ue-Rhdp.

Puis, de leur faire cette recommandation : "Par cette investiture de ce matin, vous êtes désormais les porte-étendards du Gem-Agc dans le Moronou.

Vous devez, dans la discipline, ratisser large de sorte à faire du candidat du Rhdp le bon choix, celui de la raison et du développement partagé". Il a rassuré les enseignants de tout son soutien, s'ils évitent à leur organisation politique, dans le Moronou, tout ce qui pourrait effriter son dynamisme actuel, notamment le désordre et l'indiscipline.

" En vrais houphouétistes, œuvrons tous, dans l'union, l'entente et la paix, à faire gagner notre candidat, Amadou Gon Coulibaly à ce scrutin présidentiel à venir. Vous avez pour vous le bilan du Rhdp avec le Président du parti, Alassane Ouattara, dont les actions de développement donnent du fil à retorde à l'opposition politique qui, dans sa résignation, feint de ne rien voir", leur a-t-il conseillé.

Pour terminer, il a invité chaque membre de la coordination régionale du Gem-Agc à être solidaire et à soutenir leurs responsables, afin de faire partager autour d'eux la bonne nouvelle, à savoir que le meilleur candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly".

Bien avant lui, Adaman Djibamy Koné, président national de la Gem-Agc, a indiqué que cette investiture est la première étape des installations à faire dans les 31 régions, 2 districts, 108 départements et 509 sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Selon lui, leur objectif est de participer activement à la promotion du Rhdp et de son candidat à travers 2 arguments : le bilan du Président Ouattara et le fait que l'on ne change pas une équipe qui gagne.

Pour lui, les Ivoiriens doivent voter pour Amadou Gon Coulibaly pour 3 raisons : d'abord c'est le choix de la continuité, ensuite c'est un technocrate rompu à la tâche, enfin avec lui, la Côte d'Ivoire continuera d'avoir les faveurs des partenaires au développement. Il a, dans son adresse, rendu un vibrant hommage à l'inspecteur général d'État, qui est désormais le président d'honneur de leur mouvement.

Ceci, pour le fait qu'il soit le premier à accepter le parrainage de l'investiture de leur mouvement. Quant au coordinateur régional Gem-Agc investi, Djè Kouamé Moïse, il a affirmé que les enseignants réunis au sein de leur mouvement sont prêts à porter Amadou Gon Coulibaly au Palais présidentiel. Et de lancer : " Au moment où les autres s'agitent, le Rhdp agit sur le terrain ".