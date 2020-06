Cote d'Ivoire: Enrôlement et révision de la liste électorale - Les jeunes et les enseignants du N'Zi font le point au ministre Adama Coulibaly

Comme promis lors de sa grande rencontre du 6 juin dernier avec les jeunes et les enseignants de sa région, le ministre Adama Coulibaly, coordonnateur du Rhdp dans le N'Zi, s'est encore rendu, le week-end écoulé, sur le terrain.

L'objectif était de s'enquérir des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route qu'il a donnée aux jeunes et aux enseignants dans le cadre de l'enrôlement et de la révision de la liste électorale.

Recevant donc les délégations des jeunes et des enseignants, samedi, à Dimbokro, et après le point détaillé qui lui a été fait, le ministre s'est dit satisfait de l'avancée des choses. Il a tenu à féliciter les responsables des opérations, avant de les appeler à davantage d'effort.

« Je suis satisfait du travail qui a été fait sur le terrain. En une semaine, beaucoup a été fait. Nous allons donc avoir les résultats chiffrés au cours des tout prochains jours, dès lundi ou mardi. Ces résultats démontreront que dans la région, les équipes qui ont été constituées font un excellent travail », a assuré le coordonnateur du Rhdp dans le N'Zi.

Il a ensuite exhorté ses collaborateurs à poursuivre leur travail de terrain avec le même enthousiasme, en amenant le plus grand nombre de personnes à se faire enrôler sur la liste électorale.

« Le lancement a été fait il y a deux jours et l'enrôlement doit se faire entre le 10 et le 24 juin. Les délais sont relativement courts. Je crois que tout le monde est conscient de cela et les gens vont travailler dans cette perspective.

Le démarrage a été un peu lent, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura une montée en puissance du travail d'enrôlement en cours », a fait savoir Adama Coulibaly, ajoutant qu'il est de son devoir d'accompagner les enseignants et les jeunes dans leur mission.

Pour lui, le discours est le même et se résume en ces mots : se préparer véritablement pour faire gagner le Rhdp à l'échéance du 31 octobre. Il a également informé que les nouvelles sont bonnes, car en plus de tout ce qui a déjà été fait, de nombreuses actions de développement se concrétiseront dans les prochaines semaines.

Ce qui, a-t-il poursuivi, facilitera le travail sur le terrain. Le coordonnateur du Rhdp dans le N'Zi a, enfin, demandé aux militants de la région de ne pas avoir une « attitude triomphaliste », mais de continuer à se concentrer sur l'essentiel. A savoir, l'enrôlement sur la liste électorale et le programme du candidat des Houphouétistes, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui sera vendu le moment venu.

Pour sa part, Ouattara Aboubakary Siddick, président de l'Union des enseignants du Rhdp (Ue-Rhdp) du N'Zi et coordonnateur régional dudit mouvement, a souligné que ses collègues et lui se serviront notamment de leurs contacts avec les parents d'élèves pour les inciter à se faire enrôler sur la liste électorale, en vue de l'élection du candidat du Rhdp à la présidentielle d'octobre.

«Là où il y a un enseignant, il y a forcément des électeurs. Nous sommes en contact avec les parents de nos élèves et nous avons un rôle d'encadrement.

C'est d'encourager les uns et les autres à s'inscrire d'abord sur les listes électorales, à voir s'ils apparaissent sur lesdites listes et à les encourager à participer, un peu plus tard, à l'élection qui doit porter à la tête du pouvoir le candidat du Rhdp, SEM. Amadou Gon Coulibaly », a-t-il déclaré.

Le président régional de l'Union des jeunes du Rhdp (Uj-Rhdp) du N'Zi, Traoré Adama, a, quant à lui, révélé que la stratégie adoptée est le « corps à corps » pour booster l'enrôlement des populations et parvenir à faire inscrire, au bout des 11 jours restants, au moins 10 000, voire 14 000 jeunes et nouveaux majeurs sur la liste électorale.

En marge de ces deux rencontres, Mme Fofana Bassolé Minata, présidente de l'Amicale des institutrices de Dimbokro, et sa délégation ont été reçues par Adama Coulibaly.

Elle a expliqué au ministre de l'Économie et des Finances que son amicale, composée de 270 enseignantes, veut s'engager activement dans la sensibilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale.