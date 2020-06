Sénégal: COVID 19 - Le pays franchit la barre des 5000 cas dont 239 nouveaux et 28 importés

28cas importés ! Le Sénégal est-il sur le point de retourner à la case départ ? Depuis quelques semaines, plusieurs cas importés en provenance de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) sont déclarés par le ministère de la Santé.

À côté de cette charge d'inquiétude, les cas graves montent en flèche, soit 22 à la date d'hier, dimanche 14 juin. Quant aux cas issus de la transmission communautaire, ils restent un casse-tête pour les autorités. Aussi, la moyenne des décès enregistrés est nettement en hausse. Le bilan à la date d'hier, dimanche révèle 60 morts.

Pis, le relâchement des populations par la banalisation ou le non-respect des gestes barrières empire une situation déjà gravissime. En effet, pour le compte du samedi 13 juin, le directeur de cabinet du ministère de la santé et de l'action avait fait savoir que «sur 1378 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,5% ».

Selon le communiqué n°104, il s'agit de, «99 cas de contacts suivis par les services sanitaires, 27 cas importés d'Aibd et 19 cas issus de la transmission communautaire».

Au sujet de la localisation des cas communautaires, Dr Aloyse Wally Diouf a indiqué : «1 à Point E, 1 à Matam, 1 à Thiaroye, 1 à Mermoz, 1 à Sicap Mbao, 1 à Thiadiaye, 1 à Tivouane, 1 à Diourbel, 5 à Touba, 1 à Colobane, 1 à Médina, 1 à Grand Yoff, 1 à Plateau, 1 à Guédiawaye et 1 à Keur Mbaye Fall ».

Et d'ajouter : «128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris». Non sans ajouter que «22 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ».

Pour la journée d'hier, dimanche 14 juin, le collaborateur du ministre de la santé, Dr Aloyse Waly Diouf, a renseigné que « sur 1223 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,68% ».

Et de poursuivre : « il s'agit de 79 cas contacts, 1 cas importé et 14 cas contacts ». Précisant à l'endroit des cas communautaires que, «3 à Mbao, 2 à Rufisque, 2 à Bargny, 1 à Dieupeul, 1 à Parcelles assainies, 1 à Pikine, 1 à Dakar Plateau, 1 à Keur Massar et 2 à Touba», a-t-il ajouté. 22 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Au total, le Sénégal décompte 5090 cas à la date d'hier, dimanche 14 juin, dont 3344 guéris contre 1838 cas sous traitement.

A noter que le nombre de décès s'alourdit dangereusement et l'addition est portée à 60. Sur ce, le ministère de la Santé et de l'action sociale exhorte les populations à redoubler d'effort dans le cadre du respect strict des mesures de protection individuelle et collective