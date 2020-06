Sénégal: Tambacounda - Croisade contre le coronavirus, la région passe au vert

Les 85 malades à coronavirus que la région de Tambacounda a enregistrés sont tous guéris, malgré 4 complications bien gérées par les techniciens du centre de traitement des épidémies.

Le combat doit, selon le gouverneur de la région, être réorienté vers la protection de personnes pour lesquelles le virus est particulièrement méchant. Les Centres Conseils pour Adolescents entrent dans la lutte avec des visites à domicile sécurisés.

Du 2 avril au 12 juin dernier, la région de Tambacounda a enregistré 85 malades de la Covid 19 dont 63 en provenance du département de Goudiry et 22 de la commune de Tambacounda même avec un nombre important de personnels de la santé.

L'âge des malades, selon le Dr Alexandre Seck, en charge de la coordination du centre de traitement des épidémies, varie entre 1 mois et 80 ans, et la durée des traitements est comprise entre une semaine et un mois.

La principale difficulté rencontrée, selon le Dr Seck, est que la plupart des malades avaient de la peine à y croire parce que, soit ils ne présentaient aucun signe, soit les signes étaient bénins, et il a fallu dérouler un plan stratégique intégré de communication, beaucoup de sensibilisation et s'armer de patience pour convaincre les plus sceptiques à protéger leurs entourages et le pays tout entier. Il y a eu 4 cas graves avec des comorbidités dont la prise en charge n'a guère nécessité l'utilisation de respirateurs.

Cette belle performance, poursuivra le Dr Seck, a été le fruit d'un travail d'équipe, la région médicale, les districts de santé de Tambacounda et Goudiry, le centre hospitalier régional de Tambacounda, son administration tout comme les équipes du centre de traitement des équipements, des médecins aux agents de sécurité, en passant par les agents d'hygiène et les préposés à la maintenance.

REORIENTER LES ACTIONS DU CRGE VERS LA PROTECTION DES PERSONNES PARTICULIEREMENT VULNERABLES

Oumar Mamadou Baldé, le gouverneur de la région de Tambacounda et non moins coordonnateur du Comité Régional de Gestion des Epidémies, (CRGE), s'est vivement félicité du passage au vert de la région, non sans tirer le chapeau à la quasi-totalité des acteurs qui ont conduit à ces résultats.

Il a confondu dans les mêmes hommages les acteurs de la santé, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, les acteurs des médias et les invités à redoubler d'effort car, « le virus circule encore dans le pays, et peut être dans la région de Tambacounda », a-t-il souligné avec force.

Maintenant, poursuivra le chef de l'exécutif régional, « il faut réorienter les actions du comité régional de gestion des épidémies vers la protection des personnes envers lesquelles le virus est particulièrement méchant selon les experts de la santé». Oumar Mamadou Baldé de citer les hypertendus, les diabétiques, les asthmatiques et les insuffisants rénaux.