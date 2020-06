Sénégal: Protection des enfants parrainés dans la région de Saint-Louis - Plan International «confectionne» 28.000 masques

Les responsables de l'ONG Plan International à Saint-Louis ont décidé de doter tous les enfants parrainés au nombre de 8183 ainsi que leurs parents de masques de protection dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

Ils sont signé un accord de partenariat avec les jeunes filles du Centre de Formation Professionnelle en économie familiale et sociale "Yoonu Njub" de SaintLouis pour la confection de 28.000 masques de protection pour un coût global de 7 millions FCFA. Le projet vise en tout 102 villages des 8 communes cibles de Plan Saint-Louis.

Ce sont au total 28.000 masques de protection qui seront confectionnés au terme de ce projet financé par les responsables du bureau régional de l'ONG Plan International à Saint-Louis. Des masques qu'ils comptent redistribuer aux milliers d'enfants qui sont parrainés par l'ONG Plan au niveau de la région de Saint-Louis. "Nous avons voulu protéger les enfants parrainés au niveau de la région en ce contexte de coronavirus.

Comme nous l'avons fait avec l'académie de Saint-Louis et la Région Médicale que nous avons eu à appuyer en termes de produits hygiéniques et de détergents, nous allons doter tous les enfants parrainés qui sont au nombre de 08183 de masques de protection en raison de trois masques chacun. Leurs parents également sont prévus dans ce lot de masques", a dit Cheikhou Ndiaye, Directeur régional de Plan International à Saint-Louis.

Ils ont préféré également promouvoir l'expertise locale en confiant ce projet de confection de masques aux jeunes apprenantes du Centre de Formation Professionnelle en économie familiale et sociale Yoonu Njub. " On aurait pu aller acheter les masques ailleurs, mais on s'est dit qu'il était préférable d'encourager l'expertise locale en renforçant le pouvoir économique des jeunes filles et leur autonomisation.

Le Centre de Formation Professionnelle Yoonu Njub étant un centre qui œuvre pour la promotion des filles vulnérables, nous l'avons saisi pour toucher le maximum de filles possible. Aujourd'hui, nous avons donné à ces dernières l'opportunité de développer un métier dans le cadre de la Covid-19.

Nous avons signé un protocole qui tourne autour de 7 millions FCFA et leur permettra de confectionner 28.000 masques de protection à distribuer dans 8 communes, à savoir Saint-Louis, Fass, Mpal, Gandon et Ndiébène Gandiole dans le département de Saint-Louis et les communes de Diama, Ronkh et Ross-Béthio dans le département de Dagana.

Dans ces 8 communes, nous allons toucher 8183 enfants de 102 villages en plus de 3451 adultes qui sont les parents de ces enfants parrainés par Plan", a précisé Cheikhou Ndiaye.

Ces 28.000 seront confectionnés par 52 filles du Centre de Formation Yoonu Njub et ce, pour une durée de 15 jours, pour reprendre les propos de la Directrice Felwine Diouf Fall qui s'est réjouie du choix porté sur ses apprenantes pour l'exécution de ce projet.