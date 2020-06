Congo-Kinshasa: Pierre Lumbi Okongo a tiré sa révérence !

Acteur politique de renom, Pierre Lumbi Okongo a tiré sa révérence dans la soirée de ce dimanche 14 juin 2020, au Centre Médical de Kinshasa, apprend-on des sources proches de la famille, sans plus de détails. Ancien ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction du gouvernement Gizenga entre février 2007 et 2010, Pierre Lumbi s'en est allé en tant que Secrétaire Général d'Ensemble pour la République, plateforme politique chère à Moïse Katumbi. Il était également proche collaborateur de Joseph Kabila.

«On m'annonce l'irréparable. Notre S.G. Pierre L. vient de nous quitter. Paix à son âme», a écrit Francis Kalombo, proche de Moïse Katumbi, sur son compte Twitter.

Dans la foulée, parmi les nombreux messages de condoléances lâchés sur la toile, Jean-Pierre Bemba exprime sa compassion. «C'est avec consternation que j'ai appris le décès de Pierre Lumbi. Je garde de lui le souvenir d'un homme engagé et épris de voir un Congo nouveau. Toutes mes condoléances à sa famille biologique et politique », signe-t-il.

Pierre Lumbi Okongo est un acteur socialement et politiquement engagé de très longue date. Déjà, au cours de ses études supérieures à Lyon en France, il a milité dans le mouvement tiers-mondiste de lutte pour un monde plus juste dans la répartition des richesses et pour la souveraineté des peuples. Après ses études en 1978, il a opté pour organiser les paysans à l'Est de son pays, alors Zaïre, plutôt qu'exercer son expertise de psychologue clinique dont il détient un diplôme de doctorat. Ce choix de vie l'a amené à initier Solidarité qwanturank, la toute première organisation non gouvernementale (ONG) laïque de la République Démocratique du Congo (RDC).

C'est un acteur qui a combattu le régime Mobutu, avant de sa battre à fond pour le respect de la Constitution sous Joseph Kabila.

L'Editeur-Directeur Général de La Prospérité s'associe à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle, pour exprimer leurs très sincères condoléances à la famille biologique et politique de l'illustre disparu.

Paix à son âme !