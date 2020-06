Congo-Kinshasa: Pour la patrie !

Les Députés Rd. Congolais ne sont-ils pas dépités en demandant l'ajout de la somme de 2000 USD sur le 4.800 USD qu'ils perçoivent déjà comme émolument ? Veulent-ils saigner davantage les finances congolaises en cette période secouée par la pandémie à Covid-19 ?

Telles sont les préoccupations avancées par les congolais lambda, pris en tenaille par les conséquences de certaines mesures restrictives prises par le Gouvernement depuis plusieurs mois, afin d'éviter la propagation de cette pandémie meurtrière. Il est évident de penser que les jours sont mauvais pour aborder le sujet de la revalorisation salariale des représentants du peuple, soient-ils. Il n'est plus un secret pour personne, que le précédent budget national s'est avéré irréalisable face à la réalité du moment. Aussi, lors du dernier Conseil des Ministres, le Président Félix Tshisekedi a-t-il décidé de la commémoration, en mode méditation, confinement oblige, du 60ème anniversaire de l'accession de la Rdc à la souveraineté nationale et internationale. Comme conséquence, tout l'argent prévu pour les festivités devront être répartis entre le personnel soignant, sur la ligne de front dans la bataille contre covid19 et les forces combattantes pour leur bravoure dans la défense de l'intégrité territoire de la Rdc.

Quoi de plus normal de pouvoir célébrer ce "vent d'état" manifesté par l'institution Président de la République.

Au stade actuel, quoique les moyens financiers soient un élément important, les gouvernants et gouvernés doivent, à priori, se concentrer sur des questions qui semblent être plus urgentes, qui nécessitent au demeurant, la survie de l'Etat Congolais dans les jours, mois et années à venir.

Si ailleurs, les hautes autorités de certains pays ont réduit leur train de vie, le peuple congolais a attendu, mais en vain, la déclaration des ministres et parlementaires congolais.

Comment comprendre qu'au moment où les recettes de l'Etat s'amenuisent de plus en plus, que l'autorité budgétaire puisse réclamer l'embellie. N'est-ce pas auprès de celle-ci, l'autorité budgétaire, que le collectif budgétaire a été soumis? Qu'adviendra-t-il si tous le monde : enseignants, personnel soignant, la magistrature,... revendiquaient la même chose ?

Dans l'entretemps, que fait-on pour améliorer le vécu du pauvre citoyen confiné depuis des mois sans activité ? Ne peut-on pas serrer collectivement la ceinture ?

Sauf erreur. Du moins, si la RDC a un défi, il se nomme : savoir vivre ensemble, dans l'unité, la paix et l'amour, dans la disette comme dans l'abondance, "pour la patrie", comme ces Députés nationaux qui sont appelés à renoncer à cette démarche, mieux à cette carrière en solo.