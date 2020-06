Congo-Kinshasa: V.Club - L'heure est à la reprise des entraînements

La reprise des entraînements au sein de l'AS V.Club n'est plus qu'une affaire de jours. Après trois mois d'inactivité, confiné chacun dans son coin, à cause de cette pandémie de la maladie à coronavirus, l'AS V.Club de Kinshasa s'apprête à reprendre les entraînements, en prévision de la nouvelle saison sportive qui commence, selon la Fédération congolaise de football association (FECOFA), au début du mois d'août.

C'est dans ce sens que les joueurs, membres du staff technique et médical, se sont présentés vendredi matin, au stade de Martyrs de la Pentecôte, dans la commune de Kinshasa, pour se faire dépister par rapport au nouveau coronavirus, dans les tentes érigés pour la circonstance. Les examens ont été faits sous l'œil vigilant de leur propre médecin, le Dr Matthieu Matusimwa.

Pour le coach, Jean Florent Ibenge qui a conduit la délégation, le foot c'est la santé, et la santé n'aime pas la maladie : « il était donc important de faire ce dépistage après trois mois d'inactivité. Au-delà de notre statut des sportifs, c'est très important de nous faire dépister. Car, comment on peut se soigner si on ne sait pas si on est soi-même malade. Il faut absolument se faire dépister parce que cette maladie tue. Mais le constat fait est qu'il y a plus de personnes qui guérissent que celles qui meurent. D'où, la nécessité de faire dépister toute l'équipe qui, d'ici-là, va renouer avec les entraînements. Pour cela, il s'avère important de savoir si tous les joueurs sont en bonne santé», a-t-il indiqué.

Florent Ibenge a profité de cette occasion pour lancer un appel à tout le monde, les V.Clubiens en particulier, de faire comme eux, de venir se dépister au plus vite que possible, ça ne prend que 5 minute.

A un mois et demi du démarrage du championnat national, V.Club veut commencer déjà à s'entraîner, et le dépistage était indispensable.

Par ailleurs, il y a lieu de dire que partout où le championnat a repris, les principaux acteurs : joueurs, membres du staff technique et médical ont été soumis à cet exercice très important, permettant de connaitre l'état de santé de chacun. En RDC, V.Club est donc le tout premier club à soumettre tous ses athlètes au contrôle. C'est sûr et certain que plusieurs autres vont suivre d'autant plus que ça va de leur propre intérêt. Les résultats des échantillons envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales (INRB) ne durent que trois jours.

Pour rappel, le staff de cette équipe a manifesté son intention de se débarrasser de 16 joueurs parmi les 32 avec lesquels, ils ont a terminé la saison 2019-2020, et recruter 14 autres nouveaux pour faire la campagne 2020-2021.

Au secrétariat général que conduit Patrick Banichay, l'on s'active déjà pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire prévu dans quelques jours.