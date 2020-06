Sénégal: Alioune Sarr sur son mandat à la tête du CNG - «Nous verrons la proposition du ministre»

interview

A quelques mois de la fin de son mandat à la tête du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, le président Alioune Sarr a mis à profit son passage au forum de l'association nationale de la presse sportive (ANPS ) pour faire le point sur la lutte sénégalaise. Une occasion pour celui qui a présidé pendant 25 ans la discipline de répondre aux principales interpellations qui agitent actuellement la marche du monde de la lutte.

COMMENT SE PORTE LA LUTTE AU SENEGAL ?

Je supervise le CNG au Sénégal et toutes les formes de lutte. Je pense qu'elle se porte comme toutes les disciplines sportives avant la Covid-19, relativement bien.

Nous pensons que par rapport aux objectifs fixés par l'autorité la lutte va bien dans son ensemble. Même si, tout le monde ne le reconnaît et c'est normal parce qu'une œuvre humaine est perfectible.

On parle de Comité national de gestion et non d'exception. Je rappelle que la lutte est passée par toutes ses émotions à savoir toutes les formes de structure (fédération, comité d'exception, les comités tout simplement) et depuis 1994 c'est le Comité national de gestion au Sénégal.

Certains l'appellent comité d'exception, mais je voudrais simplement rappeler ce que disait François Bopp «tant qu'il serait ministre des Sports au niveau de la lutte et des courses hippiques, il n'y aurait pas encore de fédération». Etait-il un visionnaire ? Sommes nous prêts ? Et quand on parle de fédération, on parle de structure de base.

Avec le CNG, je l'ai toujours défendu. C'est à travers les structures de base dans toutes les régions ou dans la majorité des régions du pays qu'il faudrait insister pour pouvoir arriver à une fédération.

Je ne veux pas et il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise certaines vérités. Il ne suffit pas que deux pelés et deux tondus se retrouvent pur dire que j'ai une structure. Et c'est ce qui est en train de faire boitiller la lutte. Beaucoup de nos structures ne sont que de nom.

LONGEVITE

Est-ce qu'il existe sur terre une activité qui n'est pas assez agitée ? Quelque soit la station à laquelle on se trouve, la vie est dynamique. Tout moment appelle des corrections, des nouveautés et une nouvelle façon de voir.

Cela pose souvent problème dans sa globalité. Et ce fameux chanteur congolais disait que la vie est un éternel combat. Un combat, il faut avoir le courage de l'accepter, de le mener, selon sa propre stratégie ou du groupe.

26 ANS ÇA USE NON ?

Je dirais ou et non. Ça use parce que tout simplement nous avons affaire à des groupes qui n'ont d'objectifs que de résoudre leur problème cryptopersonnel.

Il faut tout le temps faire face pour rappeler à tout un chacun que la mission est globale ; c'est l'intérêt du sport sénégalais en particulier de la lutte, dont le développement du Sénégal sous une certaine forme qui est en jeu, et non pas les querelles.

Ça peut user et ça peut ne pas user, si on a l'intime conviction que ce que nous faisons avec conscience, nous le faisons sans avoir peur de faire mal. Quand vous devez tracer une voie, forcément vous aurez à déplacer, recentrer et recadrer. Tout cela ne peut pas plaire à tout le monde.

Il faut avoir le courage de sa vision et de son opinion, surtout avoir en tout instant en tête que cette mission nous vient au sommet de l'Etat. Nous sommes Sénégalais et patriotes, et tant que nous pensons la mener, nous la mènerons sans état d'âme.

ARENE NATIONALE

Les combats se tiennent à l'Arène nationale. Il est difficile de changer les habitudes et il y a eu de la pression lors du dernier combat sous prétexte que Léopold Sédar Senghor a plus de places.

Aucun stade ne peut recevoir tout ceux qui veulent aller au stade, certains feront le déplacement et d'autres resteront à la maison.

Mais, j'ai eu à le dire et si la décision n'incombait qu'au président du CNG, tous les combats de lutte organisés à Dakar, se passeront au niveau de l'Arène nationale. Nous avons pendant plus d'un quart de siècle insister pour que la lutte puisse avoir son stade, nous l'avons et il faut l'utiliser.

MMA

Je n'ai pas beaucoup de pensées par rapport à cela. J'ai eu à avoir cette forme de sport en dehors du Sénégal. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je constate que les gens sont en cage.

Je ne connais pas le règlement et il y a beaucoup de violence, beaucoup plus dans la lutte, même si les gens portent des gants. C'est tout ce que je peux dire en attendant de connaître ce sport.

LIMITE D'AGE DE LUTTEUR

J'ai lu un journal sportif et ils ont tracé la carrière de Mbaye Guèye (ancien Tigre de Fass) qui, à 40 ans disait qu'il n'avait plus envie. Après sa défaite de 1987, il s'est retiré.

Je pense que ça fait réfléchir ceux qui pensent qu'on ne doit pas limiter l'âge d'un sportif. Dans toutes les disciplines sportives, qu'on limite ou on ne limite pas, à partir 30 voire 40 ans ou plus, vous n'attirez pas.

En plus, le sport individuel demande tellement d'efforts pour le corps et vouloir continuer face à des jeunes mieux entraînés et plus aptes physiquement cela peut causer des problèmes.

Avant, quand le lutteur n'était qu'un pêcheur ou un cultivateur, on pouvait aller très loin, mais aujourd'hui que nous nous battons et que les sportifs font d'autres sports de combat pour être au top, le médecin sportif que je suis, l'être humain que je suis, avant d'être président, pense que 45 ans c'est même trop.

L'AFFAIRE DES ARBITRES

Le bureau du CNG se réunissait tous les lundis et à cette réunion participe le président de la commission centrale des arbitres. Tous les problèmes sont débattus. Le dialogue n'a jamais été rompu. Ils ont posé des actes et nous avons répondu par rapport à la réalité du terrain.

Nous avons dialogué plus qu'une décennie. Je leur avais permis de négocier directement avec les promoteurs. Car, les promoteurs voulaient en faire les expressions des sponsorisations. En général, ce n'est pas normal qu'un arbitre porte une sponsorisation.

Mais, je l'avais accepté pour les aider. Et il leur arrivait de recevoir au moment où la vache était très grasse et que les promoteurs avaient assez de moyens, 500 000 Franc Cfa voire 1 million à partager entre trois personnes. Le président a dit en pleine réunion que si cela persiste, nous allons aller en grèves, le président de la commission règlement et disciplines leur a répondu en disant qu'il ne leur conseille pas.

J'ai clos le débat en disant si vous allez en grève, le comité national que je dirige prendra toutes les dispositions pour faire face et ce que nous avons fait. Contrairement, à ce que les gens pensent, Alioune Sarr n'a sanctionné personne. C'est la comminions règlement et discipline.

LA LUTTE ET LA CRISE SANITAIRE

La pandémie n'est pas un problème sénégalais mais mondial. Chaque pays selon son intelligence, selon ses moyens, essaie de faire face. Il n'existe aucune structure qui ne mérite pas une attention particulière.

Le sport en général et la lutte en particulier mérite, à défaut d'être soutenu matériellement, d'arriver à une réflexion qui pourrait nous permettre d'arriver à des solutions. L'impact auprès des lutteurs et tous ceux qui vivaient du produit de la lutte est réel.

Il y avait une sorte de chaine de solidarité depuis la porte jusqu'au milieu de l'arène de petits métiers autour. Tout le monde est impacté et nous prions Dieu que cette pandémie disparaisse rapidement pour que tout un chacun puissent vaquer à ses occupations.

CMU ET ASSURANCE DES LUTTEURS

La précarité est un fait. Conférez-vous aux lutteurs. Il y a beaucoup d'espoirs et d'espérance mais il y a très peu d'élus. Raison de plus d'insister.

Pour devenir un citoyen responsable, on doit apprendre un métier qui puisse permettre pendant très longtemps de faire face. On avait commencé la réflexion pendant très longtemps. Nous avons été court-circuités en un moment par le sommet de l'Etat. Le travail avait été commencé avec le ministère de la santé.

Le milieu de la lutte est complexe. Certains préfèrent mettre 100.000 FCFA à avoir un marabout que de mettre 3000F sur leur santé. D'où l'appel aux écoles, aux écuries de lutte et à leurs membres. Nous sommes ouverts à tous. Pour le Pay Per view, je ne le maîtrise pas beaucoup.

LUTTE SANS FRAPPE

Si le football revient avec une médaille d'or, ce n'est pas la même chose avec la lutte. Mais on a des jeunes lutteurs sénégalais qui ont défendu le drapeau. Ils méritent une meilleure reconnaissance.

Isabelle Sambou, neuf fois championne d'Afrique et 5e aux Jeux olympiques de Londres s'est toujours illustrée comme un illustre inconnu à tous les niveaux. Adama Diatta, c'est la même chez les hommes.

TITRE DE ROI DES ARENES

Tous ceux qui sont dans le milieu connaissent la position du CNG par rapport au titre des Roi des arènes. La façon de voir les choses n'a pas évolué depuis longtemps. Elle a valu au comité national et à son président des coups, que nous acceptons de prendre au nom de la mission.

SUBVENTIONS DE L'ETAT

Il n'y a pas de subventions pour le développement de la lutte. Toutefois, nous avons eu des sommes symboliques qui ont progressé depuis que Macky Sall était Premier ministre.

Au drapeau du Chef de l'Etat, il y a une subvention qui peut représenter les 75% du budget de cette mission. L'Etat prend en charge les équipes nationales. Même si, par ailleurs, il ne peut pas tout couvrir. Il n'existe pas un budget alloué pour faire face.

FIN DU MANDAT

Prions pour que Dieu nous donne santé et vie, qu'il nous permette de combattre cette pandémie sans trop de dégâts. Ensuite, nous verrons la proposition du ministre des sports et du comité exécutif. Je lance un appel à tous les acteurs de lutte à mettre en avant l'intérêt de la lutte.

Ceci passe par les écuries et écoles de lutte très fortes. Je rappelle que l'organisation du CNG met en avant les structures. Je vois certains lutteurs se mettre à la place des managers pour signer des combats. Les managers sont les seuls interlocuteurs du CNG. Donc, respectons le parallélisme des formes si nous voulons avoir une collaboration saine.