Burkina Faso: Lieutenant-colonel Mohamed Zoungrana - «Si la mobilisation se poursuit, le pays sera étroit pour nos ennemis»

Après Fada N'Gourma, chef-lieu de la région de l'Est, la délégation de l'Assemblée nationale, conduite par son président, Alassane Bala Sakandé, a eu deux jours de travail avec les maires, conseillers, députés, FDS, jeunes, anciens, femmes, religieux et coutumiers de la région du Nord les 12 et 13 juin à Ouahigouya.

Dans la cité de Naaba Kango, il a été question de la situation sécuritaire, de la prise en charge des Personnes déplacés internes (PDI) et de l'enrôlement effectué par la CENI. Ces concertations ont accouché d'une série de recommandations et ont été aussi marquées par le geste de solidarité du Parlement, qui a remis 100 tonnes de vivres aux PDI.

Les échanges entre participants se sont articulés autour des thèmes suivants :

- "Les efforts du gouvernement dans la prise en charge des personnes déplacées internes", animé par Konsi Léonard Savadogo, directeur régional en charge de l'Action humanitaire de la région du Nord

- "La contribution de la VIIe législature à la lutte contre le terrorisme", disséqué par les députés Maxim Koné et Halidou Sanfo ;

- "Etat de mise en œuvre de la loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie dans le secteur ouest du GFSN", animé par le capitaine Aboubacar Coulibaly du Centre des opérations du secteur ouest du Groupement des forces pour la sécurisation du Nord et

"Elections du 22 novembre et contexte d'insécurité : quelle option pour la CENI ?" développé par Delphine Barry/Traoré de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans sa communication, Konsi Léonard Savadogo a relevé que la région du Nord fait partie des régions les plus touchées, avec un taux de 7,8% des Personnes déplacées internes (PDI) que compte le pays. En effet, on y enregistre 71 784 PDI réparties entre le Lorum avec 32 527, le Passoré, 645, le Yatenga, 38 122 et le Zondoma, 490 déplacés. Quant au nombre d'établissements scolaires fermés, il s'élève à 318.

Malgré des efforts de prise en charge des déplacés, les participants ont fait, entre autres, ressortir des préoccupations liées aux actions entreprises en matière de soutien psychologique afin de venir en aide aux femmes victimes de violences (viols... ) sur les sites des déplacés, à la non-conformité des données statistiques sur les personnes déplacées internes du ministère de l'Action sociale avec celles de certaines communes, à la paupérisation des familles d'accueil et à la psychose créée dans certaines localités par le départ des FDS au terme de leur mission.

La vice-présidente de la CENI, pour sa part, a dressé le tableau de la situation des enrôlements dans la région : ainsi, on note que 41 097 potentiels citoyens ne sont pas enrôlés dans la région du Nord du fait de l'insécurité sur un total de 828 349 personnes non enrôlées sur le plan national.

Les provinces du Lorum et du Yatenga sont les plus touchées par cette situation. Les participants ont mis l'accent sur le manque de coordination entre l'ONI et la CENI dans la délivrance des cartes nationales d'identité et les opérations d'enrôlement, les difficultés liées au vote des personnes déplacées internes, la mise en œuvre du caractère universel des suffrages dans un contexte de menace terroriste et le sentiment d'abandon éprouvé par certaines populations du fait de leur non-enrôlement sur les listes électorales.

900 volontaires au front section ouest

La communication la plus attendue a été celle de l'armée. Le capitaine Aboubacar Coulibali du Centre des opérations du secteur Ouest du Groupement des forces pour la sécurisation du Nord s'en est occupé. Que peut-on en retenir ?

L'officier a d'emblée relevé que leur zone de responsabilité est de 25 000 km2 et que la mise en place des VDP est sous la responsabilité du comité de coordination et d'encadrement des volontaires, composé exclusivement de militaires du 12e régiment d'infanterie commando.

Cette structure s'appuie sur les points focaux qui recensent de façon participative les volontaires par village. L'ensemble des VDP dans une commune correspond à une section composée de deux ou trois groupes en fonction de la taille de la collectivité.

Chaque section a un responsable qui est une interface entre ce groupe et le détachement ou le comité de coordination et d'encadrement basé à Ouahigouya. Pour l'instant, 9 communes ont des VDP: Titao, Solé, Ouindigui, Tangaye, Bahn, Koumbri, Kain, Thiou et Boussou.

La formation se déroule au centre de formation à Thiou avec les modules suivants : manipulation des armes à feu, secourisme et actes élémentaire de combat. A la fin de chaque formation, sont délivrées des attestations. Au secteur ouest, il y a eu l'enrôlement de 916 volontaires dont 29 ont perdu la vie au cours des différentes opérations. A terme, on atteindra 2 700 volontaires ce qui fait qu'il en reste 1 784 à recruter.

Le capitaine a relevé comme goulots d'étranglement : la défaillance des réseaux de communication dans certaines communes ; l'absence au sein de l'armée de moyens spécifiquement liés à la formation et à l'équipement des VDP (manque de carburant et de motos...), l'absence de prise en charge sanitaire des VDP. "Malgré les difficultés, la mise en place des volontaires est progressive dans notre zone de compétence, et les résultats engrangés sont de plus en plus satisfaisants."

Vaincre sans coups de feu

Les communicateurs du Parlement se sont appesantis sur les efforts de la 7e législature contre l'hydre terroriste : vote de la loi de programmation militaire avec une enveloppe de 725 milliards de francs CFA pour 5 ans, loi sur les VDP, loi de finances consacrant 13% du budget à la défense et à la sécurité, loi sur l'état d'urgence, information parlementaire sur la sécurité ; session extraordinaire sur la sécurité et le terrorisme ainsi que contribution à l'effort de guerre à hauteur de 127 millions de nos francs à raison d'un million par député.

Après avoir rendu visite au roi du Yatenga, Naaba Kiiba, reçu en audience les religieux, les coutumiers, les femmes, les anciens et les jeunes de la région, l'occupant du perchoir a présidé la clôture des travaux.

Il a salué la résilience des populations, en premier lieu des FDS, et des élus qui risquent chaque jour leur vie pour préserver les fondements de notre Nation. L'hôte de Ouahigouya a réitéré l'appel de Fada, adressé à tous les leaders de toutes les ethnies, de toutes les confessions et de toutes les contrées pour appeler les leurs à se démarquer du terrorisme.

"Si la marmite bout d'un seul côté, c'est que celui qui attise le feu s'est relâché dans son travail ou est de mauvaise foi", a-t-il dit aux participants en langue nationale mooré.

Selon le président du Parlement, ni la stigmatisation ni le repli identitaire ne nous sauvera de ce mal, mais l'engagement sincère de tous dans la recherche de solutions aux atteintes de notre vivre-ensemble.

"Si chaque père, chaque mère, chaque frère et chaque sœur, chaque leader, à quelque niveau que ce soit, joue sa partition sans hypocrisie, nous vaincrons sans un seul coup de feu", a-t-il conclu. Pour montrer la solidarité de son institution, il a remis 100 tonnes de vivres aux déplacés et promis la réalisation de 4 forages.