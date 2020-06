Ile Maurice: Budget 2020 - 2021 - Plus de Rs 872 millions allouées aux autorités locales

communiqué de presse

Une somme de plus de Rs 872 millions a été allouée aux autorités locales pour l'année financière 2020 - 2021 pour la finalisation des projets en cours et la mise sur pied de nouvelles infrastructures.

C'est ce qu'a indiqué le Vice-premier ministre, ministre des Collectivités locales et de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Anwar Husnoo, lors de son intervention, le vendredi 12 juin 2020 à l'Assemblée nationale, sur les débats budgétaires.

Ces projets concernent la Phase III de la rénovation du Théâtre de Plaza ; des marchés à Mahébourg, Pamplemousses, Chemin Grenier, Bambous, Bel Air et Goodlands; les locaux des conseils de district à Calebasses, Flacq et Souillac; des complexes polyvalents à Plaine Verte, Camp Levieux et à Route Militaire à Port-Louis; un guichet unique à Montagne Blanche; un centre sportif à Plaine Verte et 18 incinérateurs à travers l'île.

Selon le ministre, les collectivités locales touchent la vie de chaque individu de la République et sont au centre de la stratégie de développement du pays. Il a rappelé le rôle des autorités locales pendant la période de confinement suite à la pandémie de Covid-19, en ce qu'il s'agit des activités telles que : le nettoyage, la distribution des denrées alimentaires, la protection des consommateurs de même que la désinfection des marchés, foires, et abris bus. Dr Husnoo a réaffirmé la responsabilité des autorités locales pour prévenir une seconde vague de la pandémie de Covid-19 dans la phase de post-confinement.

Les autres priorités du ministère

En ce qui concerne la gestion des déchets solides, le concept de réduire, réutiliser, recycler, et récupérer, afin de protéger l'environnement et relever le défi face au changement climatique, sera mis en avant. Les autorités locales procéderont également au compostage des déchets verts provenant des marchés pour être utilisés comme engrais biologiques dans les espaces verts.

Pour améliorer les services de prévisions et d'alerte météorologiques et renforcer la résilience socio-économique à la variabilité et au changement climatiques, la finalisation du protocole sur les fortes averses pour le secteur privé et un cadre national pour les services climatologiques sont prévus.

En outre, un montant de Rs 413 millions a été affecté à l'achat des équipements pour les Mauritius Fire and Rescue Services dans le but de répondre aux urgences rapidement et dans les meilleures conditions possibles.

Les autres projets qui seront mis en œuvre conjointement avec d'autres ministères et organisations comprennent la numérisation des différents systèmes des autorités locales, et le lancement du projet Local Active Mauritius Partnership.