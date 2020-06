Ile Maurice: Budget 2020-2021 - Pour un redémarrage progressif des activités des entreprises

communiqué de presse

GIS - 15 juin 2020 : Le gouvernement propose des nouveaux règlements et des mesures appropriées qui sont nécessaires pour un retour au travail en toute sécurité et un redémarrage progressif des activités des entreprises, a fait ressortir le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines, et de la Formation, M. Soodesh Callichurn, lors de son intervention, le vendredi 12 juin 2020 à l'Assemblée nationale, sur les débats budgétaires.

Selon M. Callichurn, ces règlements permettront aux employeurs de concevoir et d'actualiser leurs politiques en matière de sécurité et de santé. Une évaluation des risques d'infection et la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection sont ainsi requises, a-t-il déclaré.

Parlant du plan de relance suite au Covid-19, le ministre Callicurn a rappelé l'aide financière fournie aux entreprises visant à soutenir leurs dépenses de fonctionnement, y compris les salaires. Il a avancé que le gouvernement a mis en place les programmes appropriés au lieu d'opter pour le chômage technique ou la réduction des salaires qui auraient rendu l'emploi plus précaire.

Dans ce contexte, la loi sur les droits des travailleurs sera amendée afin de rendre l'utilisation de ces programmes d'aide financière une condition préalable pour tout employeur avant le licenciement des travailleurs, a-t-il annoncé. Des modifications seront aussi apportées pour permettre aux travailleurs licenciés comptant plus de 180 jours (6 mois) de temps de service de bénéficier d'une assistance chômage transitoire supérieure à celle prévue auparavant. M. Callichurn a souligné que lorsque la perte d'emploi peut être justifiée, un travailleur aura droit à 30 jours de salaire et bénéficiera du paiement d'une prime de fin d'année calculée sur la base du nombre de mois en emploi.

Réduire l'inadéquation des compétences sur le marché du travail

Le ministre a aussi affirmé que les programmes de formation et de placement pour les jeunes, les travailleurs et les femmes seront renforcés et a insisté sur l'importance d'offrir une formation compatible avec l'employabilité. Il a ajouté que dans cette optique, le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) et le Human Resource Development Council (HRDC) seront restructurés alors que le programme national d'apprentissage sera revu pour répondre aux besoins des jeunes chômeurs et des travailleurs licenciés.

D'autres mesures proposées par le budget 2020-2021 comprennent :

· Un espace de rayonnage minimum de 10 % dans les supermarchés pour les produits fabriqués localement en vue de soutenir les secteurs capables de créer des emplois décents et productifs.

· Un minimum de 30 % des achats des ministères et organismes gouvernementaux devra être effectué auprès des fabricants locaux, ce qui contribuera à stimuler l'esprit d'entreprise et la création d'emplois.

· La préparation d'un National Occupational Safety and Health Profile dans le cadre du programme pour le travail décent afin d'identifier les défis existants et émergents en matière de sécurité et de santé au travail.

· L'extension du Workfare Programme sous la forme d'un volet de développement des compétences qui sera soutenue conjointement par le HRDC et le MITD afin de recycler les compétences et d'améliorer l'employabilité des bénéficiaires.

· Dans le cadre du Portable Retirement Gratuity Fund, les employeurs seront tenus de payer 15 jours de rémunération par année de service.