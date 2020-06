Ile Maurice: Education - Nouveau calendrier scolaire pour la reprise le 1e juillet 2020

communiqué de presse

GIS - 15 juin 2020 : La reprise scolaire se fera normalement à partir du 1e juillet 2020 dans les établissements primaires, secondaires et de l'enseignement supérieur avec des mesures de précaution sanitaires. Les écoles pré-primaires rouvriront leurs portes à partir du 20 juin 2020.

Ces annonces ont été faites par la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, aujourd'hui, à Port-Louis.

La Vice-premier ministre a fait ressortir que, d'après le ministère de la Santé et du Bien-être, la situation sanitaire à Maurice s'est nettement améliorée et toutes les conditions sont réunies pour une reprise générale pour les étudiants du primaire, du secondaire et du tertiaire. Elle a réitéré la détermination du gouvernement à permettre l'apprentissage continu de la jeune génération dans un environnement adéquat.

Selon Mme Dookun-Luchoomun, le calendrier scolaire a été étendu pour s'assurer que tous les étudiants aient un temps de réadaptation et puissent finir leur cursus. Elle ajouté que les cours en ligne seront interrompus du 15 au 30 juin 2020.

Pour sa part, Dr Jagutpal a précisé que les décisions pour la reprise scolaire ont été prises en fonction de l'évolution et des impacts du Covid-19 sur les enfants, tels que rapportés par l'Organisation mondiale de la santé, et à la suite de l'observation et de l'analyse de la situation prévalant à Maurice et dans d'autres pays. Il a indiqué que le dépistage du Covid-19 des personnels enseignant et non enseignant débutera ce vendredi. De plus, il a lancé un appel aux parents à ne pas envoyer leur enfant à l'école si ce dernier présente des symptômes de grippe.

Nouveau calendrier scolaire pour l'année 2020

Le nouveau calendrier scolaire pour l'année académique 2020 a été détaillé comme suit :

o Le deuxième trimestre de l'année académique 2020 débutera le 1e juillet et prendra fin le 27 novembre, et inclura un mid-term break d'une semaine du 19 au 23 octobre.

o Le troisième trimestre de l'année académique 2020 est prévu du 7 janvier au 26 mars 2021.

Le calendrier des examens reste cependant inchangé, comme suit :

Calendrier des évaluations et des examens

Evaluation modulaire (sciences, histoire et géographie) Grade 6

décembre 2020

Primary School Achievement Certificate (PSAC)

mars 2021

Évaluation modulaire Grade 5

mars 2021

National Certificate of Education (NCE)

avril 2021

Cambridge School Certificate (SC) / Higher School Certificate (HSC)

avril, mai, juin 2021

Des directives de protection de santé devront être mises en œuvre. Ces règles sont, notamment : le port du masque obligatoire ; les prises de températures quotidiennes à l'entrée des établissements ; le nettoyage et la désinfection réguliers des salles de classe ; et la fourniture de savon et de gel désinfectant pour le lavage des mains.