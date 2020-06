Congo-Kinshasa: CENI - Lamuka exige la restructuration

A quelques jours de la désignation du nouveau Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la plateforme politique Lamuka salue la position de fermeté de certains hommes de Dieu et les encourage à privilégier d'abord la réforme de la CENI et d'autres réformes institutionnelles.

Ce, compte tenu des expériences malheureuses connues lors des élections chaotiques de 2006, 2011 et 2018 au cours desquelles le pays a connu « des fraudes massives ayant concouru à fragiliser davantage l'Etat congolais et qui ont discrédité les institutions de la République», lit-on dans un communiqué signé par le présidium, vendredi dernier. Lamuka dit être mobilisé pour que le choix des représentants du peuple à tous les niveaux sorte effectivement des urnes et reflète la volonté du peuple.

Ce qui, selon eux, passe par la restructuration de la CENI et des autres institutions concernées par les élections qui, cette fois, devraient être animées par des personnalités d'une intégrité irréprochable. Par ailleurs, Lamuka exige « un audit financier de la CENI pour faire la lumière sur la somme de près d'un milliard de dollars américains dépensée pour l'organisation des élections chaotiques de 2018». Lisez, ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

LAMUKA

COMMUNIQUE

Nous avons appris avec beaucoup de consternation les manœuvres orchestrées lors des réunions tenues les 08 et 09 juin pour la désignation du nouveau Président de la CENI.

Cette situation appelle de la part de LAMUKA les avis et considérations ci-après :

1. Compte tenu des expériences malheureuses connues lors des élections chaotiques de 2006, 2011 et 2018 au cours desquelles nous avons connu des fraudes massives ayant concouru à fragiliser davantage l'Etat congolais et qui ont discrédité les institutions de la République, nous saluons la position de fermeté de certains hommes de Dieu et les encourageons à privilégier d'abord la réforme de la CENI et d'autres réformes institutionnelles ;

2. Nous restons convaincus que les hommes de Dieu prêcheront par l'exemple et n'accepteront pas de ce fait l'argent de la honte et de la corruption susceptible de ternir leur image et de compromettre l'avenir de la Nation, particulièrement le bien-être de la population ;

3. Alors que le peuple congolais continue à subir de plein fouet les effets néfastes des régimes précédents, dictatoriaux, prédateurs et corrompus, nous sommes atterrés de constater que certains acteurs politiques versent à nouveau dans la conspiration pour perpétuer les mauvaises pratiques qui ont plongé notre pays dans un marasme économique et social qui ne favorise pas son développement ;

4. Nous sommes mobilisés pour que le choix des représentants du peuple à tous les niveaux sorte effectivement des urnes et reflète la volonté du peuple. Pour cela, nous ne ménagerons aucun effort afin que la CENI et les autres institutions concernées par les élections, qui ont perdu toute crédibilité, soient restructurées et animées par des personnalités d'une intégrité irréprochable afin de rassurer le souverain primaire quant à l'organisation des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées ;

5. Les personnes ayant pris une part active à l'organisation des élections passées doivent d'office être écartées, car ayant contribué aux fraudes massives que nous déplorons ;

6. Nous exigeons un audit financier de la CENI pour faire la lumière sur la somme de près d'un milliard de dollars américains dépensée pour l'organisation des élections chaotiques de 2018 ;

7. Nous proposons que l'ensemble des acteurs politiques procèdent à un examen approfondi de la situation en vue de ressortir, sans complaisance, le bilan des élections passées et de tirer des leçons pour mieux baliser l'avenir ;

Nous veillerons toujours à privilégier l'intérêt de la population contrairement à une certaine classe politique qui ne pense qu'à ses propres avantages ;

9. Nous considérons toutes ces manœuvres comme une provocation et mettons en garde leurs auteurs ;

10. Enfin, nous prenons à témoin les différents partenaires ainsi que la communauté internationale et lançons un appel solennel à la population pour qu'elle demeure vigilante et veille à ce que tout soit fait de manière à garantir la sincérité des urnes lors des prochaines échéances électorales.

Le 12 Juin 2020

Jean Pierre Bemba

Martin Fayulu

Moïse Katumbi