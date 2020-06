Congo-Kinshasa: Procès 100 jours - Me Jipson Okundji évoque la culpabilité de Kamerhe et Jammal

Me Okundji Jipson, avocat au barreau de Lubumbashi a décortiqué minutieusement les plaidoiries du procès Kamerhe et consorts tenues mercredi dernier en audience foraine à la prison centrale de Makala. Le Procès pour lequel le verdit sera connu le 20 juin de l'année en cours.

Selon lui, la partie civile et le Ministère public ont bel et bien démontré la culpabilité des prévenus Jammal et VK dans les préventions qui leurs sont reprochées. «La partie civile, maligne et intelligente qu'elle est, n'avait pas brandit toutes les armes (pièces) lors de la phase d'instruction, entre autres, les pièces d'acquisition d'un immeuble de 3 niveaux à Paris, revenant au couple VK,... . Et vu que nous sommes au pénal, la communication au préalable des pièces entre parties n'est pas évidente, ici la preuve est libre. Donc, cette politique prétorienne n'énerve pas la loi, ni l'usage. C'est cette politique prétorienne de la partie civile, qui a mis les Conseils de VK en difficulté pour bien le défendre», a précisé Me Jipson.

Et d'ajouter : "J'ai trouvé cela moins prudent, et une forme de négligence dans le chef des Conseils (Avocats) des prévenus. S'ils étaient bien préparés, ils pouvaient rencontrer et balayer toutes les accusations mises à charge de leurs Clients, et surtout que, ces accusations étaient superfétatoires. Mais, les Conseils des prévenus ont préféré, à ce stade, nager dans les dilatoires".

Pour le compte du Prévenu Jammal, ce dernier a apprécié les interventions de l'avocate conseil du Jammal qui était animé d'un courage de faire face aux plaidoiries. « J'ai beaucoup apprécié l'avocate du collège des Conseils de Jammal, du moins elle, elle était venue dans l'esprit de plaider, et elle l'a fait », dit-il.

Dans cette ligne droit, l'esclave du petit peuple, Maître Jipson Okundji revient sur les dernières paroles de prévenus avant la prise en délibérée du procès par le juge président. « VK en prononçant cette phrase, au moment où, il n'y a pas encore eu sentence, il a compris que tout est mis au clair, sa culpabilité est étalée. Homme d'Etat qu'il est, il veut habiller cette cause à un procès politique. La religion du tribunal étant suffisamment éclairée, l'affaire est prise en délibéré. Du moins, nous avions assisté à un bon exercice chirurgical juridique dans ce procès », a conclu Maître Jipson.

Il faut signaler que le procès est pris en délibéré pour le 20 juin 2020.