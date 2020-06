Congo-Kinshasa: Musique - José Pereelenga plébiscité «Révélation internationale 2020» en Suède

interview

C'est le fruit d'un travail bien accompli pour un artiste dynamique et intelligent qui vise la performance dans sa carrière musicale au niveau international. José PEREELENGA, c'est de lui qu'il s'agit, vient de rafler un trophée de « Révélation internationale 2020 » en Suède pour l'ensemble de son travail artistique épatant en 2019.

Chanteur, guitariste et auteur-compositeur de talent, il est ancien musicien du groupe Zaiko Langa à Kinshasa où il a connu ses débuts dans l'art. Basé dans la Ville de Malmö en Scandinavie, le géniteur de l'album « Varma Kitoko » a accordé une interview au journal La Prospérité au cours de laquelle il justifie le sens de son prix en Suède. José PEREELENGA a profité également de l'occasion pour annoncer la sortie bientôt de son nouveau single «Joyeux» qui balise déjà le chemin avant l'arrivée de son deuxième album « Galaxy » sur le marché.

Découvrons-le :

Comment traversez-vous cette période de confinement imposée par la pandémie de COVID-19, qui a paralysé le monde entier ?

Personnellement et grâce à DIEU, nous sommes épargnés avec toute ma famille de cette maladie sauvage. Par contre, je suis fort touché par le grand nombre de nos compatriotes en France, Belgique, Angleterre et partout dans le monde qui ont été frappés par la pandémie de COVID-19. Mes parents habitent au Congo-Kinshasa. Je pense beaucoup à eux. Mais, j'estime aussi que cette crise sanitaire va nous servir de leçon pour aboutir à d'autres comportements positifs.

Est-ce que cette situation vous a inspiré quelque chose sur le plan artistique ?

Evidemment, ça donne plus de temps à la maison. Donc, j'en ai eu l'occasion de faire des séances de répétions avec les enfants. Ce confinement m'a permis de me rapprocher davantage de ma guitare que d'habitude. Surtout, ça m'a beaucoup inspiré et m'a donné aussi du temps pour la réflexion.

A quel point sentez-vous l'impact de cette crise sanitaire dans votre métier d'artiste ?

L'impact est immense sur le plan scénique, économique et discographique. Personne n'accepte ça. Mais, au-delà des conséquences, il faut réfléchir sur comment faire pour relever le défi sur l'après COVID-19. La période est vraiment compliquée mais l'essentiel est d'aller tout doucement. Il nous faut être solidaire pour faire vivre de nouveau la scène musicale.

Quelles sont vos réalisations marquantes en 2019 ?

L'année 2019 a été pour moi une année des collaborations musicales. La plus marquante a été " Morning Dew ", une œuvre issue de ma collaboration avec Niklas Blodmahl, un musicien suédois qui fait de l'électro. Donc, deux styles différents qui se sont croisés dans une symbiose super cool. Crois-moi, il y a de quoi être content d'avoir réalisé ça, malgré le défi.

Vous avez remporté le prix de «Révélation internationale 2020 » en Suède. Comment justifiez-vous cette récompense artistique ?

Au fait, je vis à Malmö, en Suède, ville à côté de Copenhague, capitale du Danemark, séparée tout juste par la mer. C'est comme Kinshasa et Brazzaville par le Fleuve Congo. Par ailleurs, ce prix m'a été décerné en guise d'une récompense internationale par le fait de beaucoup travailler. Cette récompense internationale est surtout justifiée pour mon style de musique dans laquelle je garde mes traditions congolaises et les gens aiment. Mes collaborations avec les artistes suédois, finlandais, danois et autres ont aussi beaucoup influencé sur mon plébiscite. Et, sans oublier mes recherches par rapport aux différentes méthodes et théories par rapport à la musique qui n'ont fait que renforcer encore mon plébiscite. Ici, je tiens à souligner que travailler dans la recherche musicale, c'est aussi une façon de penser à la musique comme un verbe qui se conjugue dans différents modes et temps. Bref, ce prix est le fruit du travail bien accompli !

Qu'est-ce que le public peut attendre encore de vous après votre premier album "Varma Kitoko" ?

"Varma Kitoko" a été nominé par " Stim " parmi les albums qui ont marqué l'année de sa sortie, en 2015. Il faut retenir que Stim est la plus grande organisation suédoise en matière des droits d'auteurs -compositeurs. Différents artistes du monde y sont affiliés. Tandis que "Galaxy" est le titre phare de mon prochain disque qui va suivre sur le marché. Pour le moment, je travaille dans différents projets avec les artistes de la planète. Je vous donne rendez-vous pour bientôt et les preuves seront faites. Déjà, avec la sortie de mon single " Joyeux ", je vois tout le monde en train de danser " Sobolokoma ", la nouvelle danse qui va remplacer " Ndombolo ".

Ça fait plus d'une décennie que vous êtes installé en Europe. Peut-on dire que vous avez oublié le Congo, votre pays d'origine ?

Oublier mon pays d'origine, pourquoi ? Ça me fait rire un peu la question ! On n'oublie jamais ses origines. Ce sont plutôt les circonstances qui ont fait que je sois plus basé en Europe. Donc, je ne peux aucun jour oublier mes racines. Loin de moi l'esprit d'abandon parce que je suis de près la situation du Congo dans toute sa dimension.