Congo-Kinshasa: Procès 100 jours - Wenga, Bamaros et Makabuza clament leur innocence

Le feuilleton judiciaire du week-end dernier a été caractérisé par un nombre important d'affaires devant les Cours et tribunaux de la capitale congolaise, parmi lesquelles ont comparu Benjamin Wenga, Fulgence Bamaros et Modeste Makabuza, respectivement DG de l'OVD, FONER et SOCOC, tous, poursuivis pour détournement des fonds alloués au programme de 100 jours de Félix-Antoine Tshisekedi.

L'audience du vendredi 12 juin dernier devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala a été spécialement consacrée aux plaidoiries des parties au procès, aussi au réquisitoire du Ministère public qui a plaidé à charge des trois prévenus. Le débat étant clos, la Cour a pris l'affaire en délibéré pour le prononcé de son jugement qui interviendra le mardi 23 juin prochain.

Au cours de cette audience consacrée aux plaidoiries de toutes les parties au procès, ayant pris la parole tour à tour, les prévenus Fulgence Lobota Bamaros, Benjamin Wenga et Modeste Makabuza ont, chacun, plaidé non coupable, et se sont inscrits à vrai aux éléments tels que soulevés par leurs avocats conseils. Eux tous ont sollicité leur acquittement pour absence des preuves tangibles de la part de l'accusation.

Les trois prévenus qui ont comparu devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, assisté de leurs conseils sont poursuivis pour détournement des deniers publics destinés aux travaux des voiries dans les villes de Bukavu et Goma, à l'Est du pays.

Le Directeur général du Fonds National d'Entretien Routier (FONER), Fulgence Bamaros, est poursuivi pour avoir détourné 12.500.000 USD destinés aux travaux de construction de 20 kilomètres de route dans les villes voisines de Goma et Bukavu dans le Nord et le Sud-Kivu que SOCOC devait normalement réaliser, toujours dans le cadre du vaste programme de 100 jours du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son volet infrastructure. Selon le parquet, cette somme d'argent était logée à la banque TMB pour le compte de la SOCOC, sous forme de traite.

Quant au DG de l'Office des Voiries et Drainage (OVD), Benjamin Wenga, il lui est reproché sa participation active à la commission, par le DG de SOCOC, de l'infraction du détournement en signant avec ce dernier un contrat de 30 millions USD, alors que cette société n'avait pas encore exécuté en mode de préfinancement les travaux sus-évoqués.

Par conséquent, dans son réquisitoire, le Ministère public a sollicité les condamnations "in solidum" pour les directeurs généraux du Fonds National d'entretien routier (FONER), Fulgence Bamaros Lobota et de l'Office des Voiries et Drainage (OVD), Benjamin Wenga, à une peine maximum de 15 ans des travaux forcés. Et quant au DG de la Société Congolaise de Construction (SOCOC), Modeste Makabuza, le ministère public a requis la moitié de la peine précitée.

Outre l'affaire OVD, FONER et SOCOC, il y a deux autres dossiers chauds qui sont pendants dans les instances judiciaires de la ville de Kinshasa qui continuent à scotcher les congolaises et congolais devant leurs postes récepteurs car, ces derniers tiennent à connaître la vérité sur les fonds du trésor public alloués dans le programme de 100 jours du Président de la République.

Il s'agit, d'une part, de l'affaire Kamerhe, Jammal Samih et Jeannot Muhima, accusés d'avoir détourné quelques millions de dollars américains destinés à l'achat et construction des maisons préfabriquées, dont le TGI rendra son jugement le samedi 20 juin prochain.

Et d'autre part, toujours dans le volet infrastructure, le Directeur général de la société Safricas Congo, David Eric Blattner, a été reproché d'avoir utilisé abusivement les fonds alloués à la construction des Sauts-de-mouton. Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe avait renvoyé l'affaire pour ce lundi 15 juin.