Gabon: Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

Depuis 2014, le 13 juin de chaque année est célébrée dans le monde la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Pour l'année 2020, le thème retenu est, « fais pour briller (made to shine) ». Un thème choisi pour célébrer et mettre en avant les réalisations et le succès des personnes atteintes d'albinisme, malgré de nombreux défis auxquels ils font face.

L'albinisme est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Les albinos sont confrontés à de grave problèmes sur le plan médical . Ils sont exposés au cancer de la peau et doivent constamment se protéger des rayons solaires en raison de la vulnérabilité de leurs yeux et de leur peau.

Sur le plan social, ils sont victimes de discrimination à travers le monde. Dans bon nombre de pays, ils font l'objet de croyances et de mythes erronés ce qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale. Ces croyances qui perdurent, mettent en danger la vie et la sécurité des personnes atteintes d'albinisme.

Au Gabon, plusieurs associations tendent la main, encadrent et soutiennent ces personnes. Cette journée n'a pas été célébrée en grande pompe en raison du contexte actuelle, celui de la pandémie du coronavirus. Toutefois, sur les réseaux sociaux, elle n'est pas passée sous silence.