Cameroun: Lutte contre la COVID-19 - Le Maroc apporte son appui

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a récemment décidé de l'acheminement d'aides médicales à plusieurs pays africains, dont le Cameroun.

Dans la lutte contre la Covid-19, la solidarité entre nations se révèle une arme de poids. Le Royaume du Maroc l'a bien compris, et par l'intermédiaire de sa plus illustre personnalité, il apporte son soutien à plusieurs pays du continent. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ainsi décidé le 13 avril dernier, d'une opération visant l'envoi d'une aide médicale « à plusieurs pays africains frères ».

15 pays en tout bénéficieront de cet accompagnement marocain, à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie. Cet appui est constitué principalement de produits médicaux et de matériels préventifs contre cette maladie. Ils sont conformes aux normes de l'OMS, et ont été fabriqués au Maroc par des entreprises locales. Près de huit millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydro-al- coolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d'azithromycine, sont compris dans le lot concerné par les très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le matériel destiné au Cameroun est attendu ce mercredi, étant entendu que les biens remis par le Maroc seront distribués de manière équitable entre les différents récipiendaires. La pandémie de Covid-19 a fait plusieurs milliers de victimes sur le continent, et l'une des méthodes efficaces pour freiner la propagation est le respect des gestes barrières. Des efforts sont faits, mais dans certaines régions du continent, un accompagnement en termes d'équi- pements et de médicaments n'est pas de trop. D'où cette action entreprise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette démarche permet un partage d'expériences et de bonnes pratiques, tout en établissant un cadre opérationnel d'actions sur le plan continental.