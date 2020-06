Cameroun: "The Guardian Post 2019 Achievement Awards" - Les lauréats connus

Les prix ont été remis vendredi dernier, au cours d'une cérémonie riche en sons et couleurs au siège du journal sis au quartier Lac- Efoulan à Yaoundé.

Les prix de "The Guardian Post 2019 Achievement Awards" ont été décernés à 18 lauréats, vendredi dernier à Yaoundé. Le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngute, a été élu l'homme de l'année 2019, avec 73,88% des suffrages exprimés. Parmi les faits qui ont conduit à sa distinction, l'organisation réussie du Grand dialogue national (GDN).

A côté de l'homme de l'année, il y avait également la femme de l'année. Le prix a été décerné à Judith Yaah Sunday Achidi, directeur de général de la Cameroon telecommunications (Camtel). Plusieurs autres responsables ont reçu des prix. Parmi lesquels, le Prix des ministres les plus performants décernés aux ministres des Finances, Louis Paul Motaze, et à celui des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Le prix du meilleur directeur d'entreprise, décerné au directeur général du Port autonome de Douala, Cyrus Ngo'o. Le Prix de l'homme politique de l'année décerné à l'honorable député Awudu Mbaya, entre autres.

"The Guardian Post Achievement Awards" qui est à sa 17 e édition cette année a pour priorité d'encourager à la fois les Camerounais et les étrangers vivant au Cameroun et qui offrent des services désintéressés à la communauté», a relevé le directeur de publication de The Guardian Post, Kristian Ngah Christian. La sélection est faite de façon objective et les lauréats sont votés par les lecteurs du quotidien The Guardian Post. Quant au dépouillement des votes, il est fait par un jury composé des juristes et de journalistes de renom, issus des médias publics et privés du Cameroun. Parmi les anciens lauréats, on retrouve entre autres le président de la République qui a remporté en 2010 le Prix de la paix et de la diplomatie. La Première dame Chantal Biya, lauréate en 2006 du Prix du Service à l'Humanité. L'ancien ambassadeur des Etats Unis, Neils Mardquardt qui a gagné en 2007 le Prix de la Paix et de la diplomatie .