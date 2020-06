Ile Maurice: Agression avec préméditation - John Brant Vivien acquitté

Ils faisaient face à plusieurs charges provisoires suite à une altercation survenue à Résidence Ste-Claire à Goodlands en 2015. Cinq ans après, John Brant Vivien, plus connu comme John Brown, et trois autres habitants de la région ont été acquittés. Le jugement a été prononcée en cour intermédiaire ce lundi 15 juin.

C'était le 11 décembre 2015. Un affrontement entre John Brant Vivien et Caël Permes avait dégénéré en rixe sanglante. Ce jour-là, des cocktails Molotovs avaient été lancés sur la maison de John Brant Vivien et celle de sa belle-soeur. Caël Permes et deux autres personnes avaient été blessés. Par la suite, John Brant Vivien Louis Soher Vivien, Louis John Petos Vivien et Marcellin Placatorse avaient été arrêtes. Ils faisaient face à plusieurs accusations: agression avec préméditation, agression avec préméditation provoquant une incapacité de travailler, utilisation des armes à feu dans le but de causer intimidation et «damaging enclosure».

Mais après avoir écouté les témoins, la magistrate a conclu qu'il y avait des incohérences dans les versions des faits et a acquitté les accusés.