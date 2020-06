Sénégal: Focus sur le diabète - La COVID-19 confine les malades

La Covid-19 a vidé les salles d'accueil et de traitement des diabétiques. À l'hôpital de Pikine, les consultations ont chuté de 60%. Les appels téléphoniques ont pris le dessus sur le présentiel. Le chef du service de Diabétologie de la structure, le Professeur Abdoulaye Lèye redoute des complications pour ces malades au cours des prochains mois...

« Tu es arrivé pour le reportage ! Où est ta blouse », raille le chef du service de médecine interne, Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition de l'hôpital de Pikine, pour insister sur les mesures de protection dans ce contexte de Covid-19. Après ce rappel, le Professeur Abdoulaye Lèye entame la visite de la structure hospitalière.

Démarche rassurée, blouse et masque bien mis, le médecin nous mène à l'une des salles d'hospitalisation des diabétiques. Elle sonne creux, aucun patient n'y est sous traitement. « Oui les patients ont déserté, ils ne viennent plus comme avant », répond Pr. Lèye, puis passe à la présentation d'une de ses collaboratrices. Du doigt, il montre Mme Faye, éducatrice en diabétologie.

Habituée à recevoir et à conseiller les malades, elle n'a pas reçu un seul, ce lundi 8 juin 2020. D'habitude débordée, l'équipe du professeur Abdoulaye Lèye se ronge les ongles actuellement. C'est l'une des conséquences de la Covid-19. En temps normal, ce service consultait 30 à 40 patients par jour.

Aujourd'hui, moins d'une dizaine de diabétiques sont pris en charge par jour, depuis plusieurs semaines. « Le patient a normalement trois à quatre rendez-vous par an. Ces visites peuvent être rapprochées pour les cas compliqués », dit le professeur Lèye.

À l'en croire, la plupart des patients sont reçus dans un état compliqué du fait de l'auto-confinement. « Ce n'est pas la solution, il faut rester en contact avec les spécialistes et respecter les rendez-vous.

Sinon ils risquent des complications», répète la blouse blanche. Sur une capacité de 27 lits d'hospitalisation, seuls cinq à dix sont occupés actuellement dit Abdoulaye Lèye, pour donner une idée de la désertion du service de Diabétologie.

La peur de la contamination

Au milieu de sa cour, à Lansar, Oumy Mbaye prend sa dose d'insuline à quelques minutes de son repas de midi. C'est sa deuxième piqûre de la journée. Que ce soit l'hôpital ou au marché, la dame a bien décidé de ne pas bouger. Pour elle, une personne vulnérable doit se protéger.

« Depuis plus de trois mois, je ne suis pas partie à l'hôpital. Mon rendez-vous était calé le 24 mars, je n'y suis pas allée car je ne me sentais pas bien. Et je ne pouvais pas prendre le risque de voyager à bord des transports en commun », dit-elle, sachet de médicaments sous les yeux.

En plus des gestes barrières, la dame de 64 ans a ajouté l'auto-confinement. « Je ne vais plus dans les marchés même celui du quartier. Je me promène au crépuscule presque seule », ajoute-Oumy. Souffrant de la même pathologie, Pape Sarr est âgé de 68 ans. Policier à la retraite, la silhouette frêle, il se promène au milieu de sa cour, égrenant son chapelet, après la prière de « Takusaan ».

Avec la Covid, Pape a dû chambouler son agenda. Plus de débat autour de la théière, dans les rues. La plupart du temps, il le passe chez-lui, afin d'éviter tout rassemblement pouvant l'exposer.

« Je fuis le virus. Je reste chez-moi. J'observe mon régime de diabétique. Je ne vais plus à la place publique. Depuis l'apparition de la Covid-19, je n'ai pas pris les transports en commun. Nous devons aider nos familles à nous protéger », indique le vieux, après de longues prières.

Consultations à distance

En blouse blanche, le masque sur le visage, l'éducatrice en diabétologie, Mme Faye lit une fiche contenant les informations sur le régime diabétique. Des conseils, elle n'en donne plus comme avant. Les patients ne viennent presque plus selon elle. « La Covid-19 a confiné les malades du diabète.

Des rendez-vous ne sont plus respectés. Je comprends que c'est par peur d'être contaminés que les malades ne fréquentent pas la structure », dit-elle.

À l'en croire, à défaut du présentiel, les sujets s'informent par téléphone. « Voulant éviter les rassemblements, beaucoup de malades appellent pour demander des informations sur le régime à adopter et les ordonnances à renouveler », révèle Mme Faye. Cette stratégie est adoptée par Assane Mbaye.

Quinquagénaire et diabétique, il appelle son docteur à la veille du rendez-vous pour demander s'il faut continuer à prendre les mêmes médicaments.

« Je ne vais plus au Centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao mais je suis en contact avec mon médecin. Je n'ai aucune complication et j'observe mon régime comme il faut », dit-il à l'aise sur sa chaise, à l'intérieur de sa demeure au quartier Tivaouane. Dior Thiam se rendait tous les deux mois à cette structure sanitaire.

Son dernier rendez-vous, elle l'a raté. À la peur, se sont ajoutées les difficiles conditions de déplacement. Du coup, la dame opte pour les appels téléphoniques. D'ailleurs, elle assure qu'elle était en contact avec son médecin traitant, il y a une semaine.