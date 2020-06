Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Le Groupe Olam international et la Fondation Temasek font un important don

Le gouvernement ivoirien vient de recevoir un important don de la part de deux entreprises citoyennes dans le cadre de la lute contre le Covid-19. Il s'agit du groupe Olam et de la Fondation Temasek. Les dons ont été réceptionnés le 12 juin, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, au cours d'une cérémonie à son cabinet, au Plateau.

La société Olam en Côte d'Ivoire a offert, à l'occasion, 3 respirateurs, 4 caméras thermiques à infrarouge, 1200 thermomètres à infrarouge, 2400 masques, 4800 pots de gel hydro-alcoolique, 4800 combinaisons de protection, 8000 masques KN95, 30 000 paires de gants et 180 000 masques chirurgicaux.

Le tout d'une valeur de 350 millions de FCfa. Ces matériels sont destinés au personnel soignant et aux patients sur toute l'étendue du territoire national.

Le second don offert par le groupe Olam international et la Fondation Temasek, comprenait 20 000 kits de dépistage destinés à l'Institut national de l'hygiène publique (Inhp) et à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.

Selon les donateurs, ce geste a pour but de fournir un accompagnement médical à l'Etat ivoirien, en augmentant les capacités de protection des populations et de prise en charge des malades. De sorte à contenir la propagation du coronavirus.

« Olam reste engagé dans la lutte contre le Covid-19 et continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien, nos différentes parties prenantes, et les communautés dans lesquelles nous opérons pour réduire la propagation et l'impact du virus", a déclaré Partheeban Théodore, directeur général d'Olam en Côte d'Ivoire.

Il a ajouté que cette action vise également à préserver l'environnement de travail pour assurer la santé, la sécurité des employés et des communautés. "C'est ensemble, dans la collaboration et la solidarité, que nous pourrons gagner cette lutte contre le coronavirus. Nous sommes reconnaissants envers la Fondation Temasek pour cette aide opportune et particulièrement nécessaire", a-t-il poursuivi.

Le directeur général d'Olam en Côte d'Ivoire a aussi souligné qu'en plus de cette action, sa société s'est mobilisée depuis le début de la pandémie, dans plusieurs villes où elle mène ses activités (Ouangolo, Ferké, Korhogo, Dimbokro, Djekanou, Bouaké, Séguéla, Bondoukou...), en faisant des dons de fournitures médicales et sanitaires aux autorités locales.

En outre, dira-t-il, elle a effectué, à travers sa filiale Olam Cocoa et ses partenaires, une campagne de distribution de don de fournitures médicales et sanitaires dans 12 villes à 197 coopératives, soit plus de 117 000 producteurs de cacao bénéficiaires, pour un montant de près de 60 millions de FCfa.

"Entreprise citoyenne, la société Olam en Côte d'Ivoire a, dès le début de la crise, suspendu tous les voyages, et mis en place des mesures préventives en matière de santé et de sécurité sur l'ensemble de ses sites en Côte d'Ivoire, afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés.

Elle a également introduit de nouvelles dispositions telles que le programme d'assistance aux employés (télé-assistance et soutien psychologique), le travail à domicile et de nouveaux horaires de travail en rotation dans ses usines, pour encourager la distanciation physique", a-t-il noté.

Soulignons que le groupe Olam international est une entreprise agroalimentaire leader. Olam en Côte d'Ivoire est une filiale du groupe. Elle opère depuis 26 ans en Côte d'Ivoire où elle s'approvisionne en cacao, noix de cajou, café, coton et hévéa.

La Fondation Temasek est, quant à elle, une organisation caritative à but non lucratif qui se consacre au financement et au soutien de programmes d'amélioration des capacités des communautés en Asie et dans le monde, dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, de l'administration publique, de la gestion urbaine et de la réponse aux catastrophes.