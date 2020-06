Tunisie: Sortie du déconfinement - Rétablissement du transport public entre les régions

La circulation entre les régions redevient aujourd'hui presque normale. Les moyens de transport public qui sont restés immobiles durant plus de deux mois sillonnent de nouveau toutes les régions de la République et accueillent les passagers qui étaient également cloîtrés chez eux depuis mars dernier.

La pandémie Covid-19 est largement maîtrisée ou en voie d'extinction, la circulation est libre. Le ministère du Transport et de la Logistique a indiqué dans un communiqué que les moyens de transport public entre les régions reprendront leurs activités à partir d'aujourd'hui, premier jour marquant la sortie du déconfinement sanitaire ciblé, avec la capacité maximale. Il précise l'arrêt de la majoration exceptionnelle de 50% des tarifs et des louages et la reprise de la tarification d'usage habituelle.

Rappelons que depuis la deuxième étape du déconfinement, les entreprises du transport urbain n'exploitent que 50% de leur capacité normale. Avec la reprise totale des activités économiques au niveau national, la liberté de déplacement à l'intérieur du pays et entre les gouvernorats est permise, sans l'obligation de disposer d'une autorisation et toutes les lignes ont repris du service.

Néanmoins, il ne faut pas baisser la garde. La vigilance doit toujours primer, la distanciation physique doit être impérativement respectée. Les mesures de précaution sont de rigueur à l'intérieur des bus, des louages et autres moyens de transport urbain et interurbain.

L'autorisation de la circulation des moyens de transport public préconise des citoyens de respecter rigoureusement les mesures et les procédures préventives et des agents des entreprises de transport d'offrir un service sûr qui garantisse la sécurité et la santé de tous.

Par ailleurs, le trafic aérien est prêt à redécoller. La reprise interne a eu lieu le 13 juin après la levée des restrictions pour le trafic routier. Sachant que la reprise des vols internationaux est prévue pour le 27 juin conjointement avec la réouverture des frontières aériennes et maritimes.

Le ministère de tutelle a aussi annoncé que les vols de retour des Tunisiens à l'étranger prévus du 15 au 17 juin seront suspendus, précisant, toutefois, que les vols au départ de la Tunisie seront maintenus durant cette période.

Par ailleurs, les vols de et vers la Tunisie reprendront à partir du 18 juin. « Tous les passagers devront obligatoirement présenter un test négatif au Covid-19 avant de pouvoir entrer sur le sol tunisien. Ce test doit être effectué 72 heures avant le départ des passagers tunisiens qui devront s'engager par écrit à respecter les règles de l'auto-isolement sanitaire durant 14 jours ».

C'est dire que la sortie du déconfinement sanitaire ciblé va changer la donne. La Tunisie met fin aux restrictions de déplacement mises en place durant plus de deux mois. Ainsi, la liberté deviendra la règle et la crainte constituera l'exception, mais tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire.