Tunisie: ESS | Etat d'avancement des travaux de rénovation du stade Olympique de Sousse - Accélérer la cadence...

Les retards actuels dans la réalisation des travaux pour des causes diverses, allant des manquements aux problèmes financiers conjugués à la période d'arrêt pour cause d'épidémie du Covid-19, doivent être rapidement rattrapés. D'abord pour respecter les délais de livraison du nouveau stade prévu pour juin 2021. Mais aussi pour que l'ESS continue son ascension glorieuse et la conquête de nouveaux trophées.

Le futur joyau rénové du football tunisien coûtera la bagatelle de 32 millions de Dinars. Il deviendra le 3e plus grand stade du pays derrière l'indétrônable stade de Radès et le vieux et mythique stade olympique d'El Menzah. L'état d'avancement du stade olympique de Sousse intrigue et ne réjouit pas les supporters et les observateurs, et pour cause !

La fin des travaux prévue pour juin 2021 est remise en cause vu la lenteur impactée par l'épisode du coronavirus qui retarde encore plus les choses. Les témoins oculaires sur place ne rapportent pas des échos favorables vu les grands retards constatés. Un sentiment mitigé se dégage à cause de la faible avancée des travaux autour de 36%. D'après Maher Amara, directeur des constructions de la municipalité de Sousse, les travaux entamés depuis le 11 juin 2019 seront achevés le 11 juin 2021. Il ajoute que la capacité du stade passera de 23.000 à 40.000 spectateurs ce qui représente presque le double. Au fil des jours, les travaux semblent reprendre leur vitesse de croisière et une bonne cadence après la longue pause . Le président de la municipalité de Sousse, Mohamed Iqbal Khaled, se veut rassurant malgré le retard de paiement des ouvriers du chantier. Les fans étoilés retiennent leur souffle.

Mieux encore, la belle galerie photo du futur stade et la maquette du projet final prêtent à rêver.

Splendide maquette...

Autre motif de satisfaction, la maquette du stade de Sousse donne de l'appétit : Des gradins couverts, un des virages et une piste d'athlétisme avec un meilleur aspect. Les nouvelles photos exclusives publiées sur les réseaux sociaux via la page «curva étoiliste», illustrent la conception du nouveau stade olympique de Sousse, qui aura une capacité de 40.000 spectateurs environ.

Elles ont ravi et rassuré les supporters et fans du club de la Perle du Sahel qui s'impatientent de revoir leurs poulains jouer de nouveau à Sousse.

La tribune de presse, les vestiaires et les sanitaires vont subir un coup de lifting. Les portes du stade passent de 26 à 40. Les gradins ont vu leur capacité décuplée. Le parking passe à une capacité de 1.700 véhicules. Le tableau lumineux et les projecteurs doivent connaître une mise à niveau énergétique et esthétique. Au final, ce sera un futur bijou national qui devrait tenir toutes ses promesses à condition d'accélérer le rythme des travaux.