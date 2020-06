Tunisie: Mohamed Hedi Bayar, ex-buteur du CA - «Tout dépendra du cœur des hommes»

«Je préfère m'exprimer en termes sportifs, aborder le terrain, que je connais bien, en connaissance de cause. Voilà, pour moi, le CA doit dorénavant s'atteler à définir ses priorités, ses cibles, si cela est possible, et ses besoins, d'un point de vue global.

L'idéal pour un grand club tel que le CA serait de faire en sorte que Lassaâd Dridi propose et le bureau dispose. Actuellement, les chargés des affaires courantes, en attendant l'intronisation d'un nouvel exécutif, font la part des choses. Tout le monde sait que plusieurs joueurs en fin de contrat sont actuellement en négociation pour prolonger, et c'est louable comme comportement de la part des tenants clubistes. Maintenant, le CA est dans une situation particulière et il faut forcément se montrer indulgent en l'état.

A l'avenir, pour que ça passe sans que ça casse, les aboutissants du club doivent comprendre que les mouvements de joueurs sont soumis à des règles bien précises. Imaginez une seule seconde qu'un joueur soit seul maître de son destin ! Quel avantage pour le club ? Quel gain à terme ? Bref, volet contrats, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Les baux doivent être parfaitement rédigés et les intérêts du CA doivent primer toute autre considération...

En clair, il y a des principes majeurs à respecter. Tout va vite dans le monde du football. Un joueur peut passer de l'anonymat à la célébrité comme un club peut passer de vie à trépas. Et attention au contrecoup du passage de la lumière à l'ombre ! Le cas actuel d'un club centenaire en dit long sur la cruauté du milieu du football professionnel. Pas de mansuétude, aucune indulgence, le sport roi est sans pitié ! Voilà pour le volet groupe sous la main, un contingent à préserver sachant que les finances du club ne permettent pas de l'enrichir par de grosses pointures. L'autre donne importante aussi concerne les joueurs qui n'entrent plus dans les plans de leurs entraîneurs et qui pourront ainsi trouver une porte de sortie. Là, quitte à me répéter, il faut que le plateau technique soit seul maître à bord et suivez mon regard en ce sens!».

«Cohésion, harmonie et cohérence»

«Maintenant, chapitre "dynastie" clubiste, le compte à rebours est lancé, tenons-nous prêts ! Il ne reste que quelques semaines à patienter et l'on remettra les pendules à l'heure, même si je crois que l'on aurait dû agir avec beaucoup plus de respect envers le bureau sortant. Cela dit, le prochain président doit tout d'abord rassembler et brasser large. Il faut en finir avec le copinage, le "diviser pour mieux régner", s'obstiner à marquer son territoire, imposer tel ou tel, rompre avec le passé, même si ça se défend.

L'action du bureau ne doit pas prendre des allures radicales, même si le CA est dans une période charnière. Sur ce, passons au grenier clubiste, ce formidable soutien que constituent les fans. Le supporter clubiste est certes amer et déçu de la tournure des événements en cette année du centenaire. Mais il doit y croire encore et toujours aves de fortes convictions.

Viendra le jour où les objectifs seront enfin respectés et atteints. Moi, j'y crois ! Je suis confiant. La dynastie clubiste survivra. Vous savez, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Le CA joue gros, très gros cette saison. Je pense même que ce constat se dessine à travers plusieurs symboles nichés surtout dans la gestion de l'association. C'en est trop pour un club qui se doit de tenir son rang. Malheureusement, au CA, on a refusé, un temps, de voir directement la vérité en s'obstinant plutôt à se voiler la face.

Depuis des années, il y a la question des "hommes" qui refait surface. Bref, la question qui fâche. Et maintenant que le mal est fait, il va falloir cravacher dur et même évoluer en "sur-régime" pour retrouver une cohésion, une harmonie et une cohérence indispensables à une éventuelle remise à flot ! En résumé, je pense que tout dépendra du cœur des hommes!».