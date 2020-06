Congo-Kinshasa: COVID - 19 - Cinquante et un nouveaux cas confirmés à Kinshasa

La ville de Kinshasa demeure toujours l'épicentre de la pandémie de covid-19 au regard du nombre des cas enregistrés journellement.

La situation épidémiologique du 14 juin indique que sur cinquante-neuf nouveaux cas confirmés dans les onze provinces du pays, la ville de Kinshasa rapporte, à elle seule, cinquante et un cas. Ce qui fait d'elle la province la plus touchée par cette pandémie. Elle est suivie du Kongo central avec six cas enregistrés à la date du 14 juin et deux cas pour la province de la Tshopo. Le cumul de cas confirmés depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 s'élève aujourd'hui à quatre mille huit cent trente-sept avec un total de cent douze décès et six cent treize personnes guéries.

Le même 14 juin, treize autres patients ont été déclarés guéris. Trois mille cent quatre-vingt-dix-sept malades évoluent très bien. Par contre, trois cent quatorze cas suspects ont été détectés après investigation. S'agissant des zones de santé les plus touchées à Kinshasa, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la covid-19 indique que dix zones de santé sont plus affectées.

La zone de santé de Limete en tête d'affiche avec quatre cent soixante-dix cas, suivie de la Gombe avec quatre cent dix-huit, Kokolo avec trois cent quatre-vingt-dix-huit, Binza ozone avec trois cent trente-neuf, Lemba deux cent quatre-vingt-deux, Binza météo deux cent soixante-quatorze, Kasa-vubu cent cinquante-deux. Les zones de santé de Kintambo, Lingwala et Bandalungwa sont aussi citées avec respectivement cent vingt-huit cas, cent-dix-sept et cent trois.

Le nombre des provinces touchées sur l'étendue du territoire national est de onze, à savoir Kinshasa qui a rapporté quatre mille trois cent quarante-six suivi du Kongo central, Sud-Kivu, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Tshopo, Ituri, Kwilu, Kwango, Haut-Lomami et Equateur.