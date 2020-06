Congo-Brazzaville: Et la France Libre fut ...

Dans quatre jours très exactement, le 18 juin 2020 donc, la France commémorera le quatre-vingtième anniversaire de l'acte qui lui permit de survivre en tant que nation libre et de garder son rang de grande puissance au sein de la communauté mondiale alors même que l'Allemagne nazie plaçait sous son joug la plus grande partie de l'Europe. Cet acte fut l'Appel aux Français que lança depuis Londres, sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle et qui marqua le début de la résistance au moment même où la partie semblait définitivement perdue pour la France.

Tout indique aujourd'hui, à quelques jours, à quelques heures de cette commémoration que malgré les contraintes physiques imposées aux autorités comme à la population française par la lutte contre la pandémie de Covid-19, le rappel de ce moment historique sera exprimé avec force de mille et une façons. Ceci pour les trois raisons suivantes : d'abord parce qu'il permit à la France de surmonter la terrible épreuve dans laquelle la passivité du régime de Vichy l'avait plongée, ensuite parce qu'il montra que le courage individuel et collectif reste la meilleure arme dont dispose une nation pour se défendre, enfin et peut-être surtout parce que la France a gardé sa capacité d'action à l'échelle mondiale grâce au geste accompli le 18 juin1940 par le général de Gaulle.

Ce que ne doit cependant pas oublier Emmanuel Macron, qui présidera tout au long de l'année 2020 les cérémonies marquant le quatre-vingtième anniversaire du début de la renaissance de la France, c'est que cette renaissance n'aurait pas été possible si l'Afrique ne s'était pas rangée dès le début au côté de Charles de Gaulle. Avec, successivement, le ralliement du Tchad, du Cameroun, du Congo, autrement dit de l'Afrique équatoriale française à la France Libre puis la création à Brazzaville, dans les derniers jours de ce même mois d'octobre 1940, du gouvernement de la France Libre avec les actes très précis qui l'accompagnèrent : le discours prononcé par le général de Gaulle sur les ondes de Radio Brazzaville, l'installation du Conseil de défense de l'empire et du siège provisoire du gouvernement, la publication du Manifeste de Brazzaville, la création de l'Ordre de la Libération.

S'il ne nous appartient pas de dire comment les plus hautes autorités de la France devraient commémorer les évènements qui ont permis cette renaissance, il nous revient, en revanche de souligner le fait qu'elles devraient marquer avec force le rôle essentiel, primordial, vital que l'Afrique centrale en général et le Congo en particulier, ont joué dans la conduite de ces évènements. Ceci en participant activement, bien sûr, aux cérémonies qui marqueront à Brazzaville la commémoration du mois d'octobre 1940, mais en assistant aussi le Congo dans la restauration des lieux où s'écrivit cette belle page de l'Histoire de France, en l'aidant à conserver les archives de ce temps et à réaliser les ouvrages ou documents qui permettront d'en transmettre le souvenir aux générations futures, Parce que la France Libre fut d'abord africaine rien n'est plus important pour ses dirigeants actuels que de le rappeler haut et fort dans le moment présent.

AUTHOR: Jean-Paul Pigasse

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

