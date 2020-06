Congo-Brazzaville: Le gouvernement s'implique dans la question de l'albinisme

La ministre chargée des Personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables, Irène Esambo, a officiellement lancé les activités de la sixième édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et du « mois des albinos ».

La ministre Irène Esambo a lancé, le 15 juin, les activités liées au mois de juin consacré à la sensibilisation à l'albinisme sur le plan international. C'était à l'occasion de la célébration de la sixième édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme décrétée par les Nations unies et fêtée chaque 13 juin.

Lors d'une conférence de presse organisée dans son cabinet en présence des représentants d'ONG d'albinos de la RDC, la ministre Irène Esambo a souligné la fierté du gouvernement congolais de célébrer la sixième édition de la Journée internationale de sensibilisation pendant que le pays attend la loi organique sur les personnes vivant avec handicap, qui est en élaboration au Parlement. « La République ne peut pas oublier ses enfants. C'est pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi a créé ce ministère qui a la charge les personnes vivant avec handicap », a indiqué la ministre Esambo.

Spécifiquement à cette journée, ce membre du gouvernement a exprimé la joie de son ministère, indiquant que cette journée doit être consacrée à la sensibilisation. « Tout le monde doit savoir que vous êtes des personnes humaines, avec les droits et les devoirs comme tous les citoyens. Votre handicap ne fait pas de vous moins valables que les autres personnes humaines», a insisté la ministre Esambo, indiquant que cela est bien mentionné dans la loi organique en préparation au Parlement. Pour la ministre, son implication et celle de son ministère dans la célébration de la journée du 13 juin consacrée à la sensibilisation à l'albinisme et le mois y afférent signifie que « le gouvernement a pris officiellement à bras le corps la question des albinos », surtout que la loi en préparation au Parlement est également à prendre dans le cadre de innovations apportées par le gouvernement.

Un plaidoyer pour des albinos

A en croire la ministre, son ministère a conçu des projets spécifiques pour les albinos dans tout le pays qui sont contenus dans la loi en élaboration au Parlement. Il s'agit notamment d'un centre de recherche pour la fabrication des produits dermatologiques en faveur des albinos. Cette loi prévoit également la protection des albinos, particulièrement des enfants contre certaines pratiques discriminatoires ou fétichistes dans la société, ainsi que la promotion de l'éducation en faveur des albinos.

Pour la ministre Esambo, cette loi rentre dans le cadre de la vision du gouvernement sur les questions des droits de l'homme des personnes vivant avec handicap et des vulnérables. Elle rassure de mener un plaidoyer en vue de la mise en place des mesures d'application de cette loi au niveau des ministères spécifiques.

En direction des albinos, la ministre Esambo les a appelés à s'accepter et à se faire accepter, en vue d'assurer leur intégration dans la société. Les albinos, a-t-elle dit, doivent savoir qu'ils sont des personnes à part entière, avec des droits et des obligations. « Vous devez user de vos droits et remplir vos obligations. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne vous montrer vos droits, car la personne attendue peut vouloir profiter de votre ignorance. Mais vous, de votre côté, vous devez montrer que vous êtes valables », a martelé la ministre Esambo, appelant les albinos à ne pas vouloir se prendre pour des personnes spéciales. Là, a-t-elle conseillé, nous en abusons.

De leur côté, les albinos, représentés par le président de la Fondation Mwimba Texas et de la Fédération des ONG des albinos de la RDC, le catcheur Alphonse Mwimba Makiese Texas, dont l'association fête, ce mois de juin, ses vingt-deux ans d'existence, ont salué cette implication du ministère et de tout le gouvernement dans la question des albinos. Ils ont profité de cette occasion, pour saluer l'initiative du chef de l'Etat, Félix-Tshisekedi, de la création d'un ministère spécifique chargée des personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables.