Congo-Brazzaville: La Linafoot invite les sociétaires à tenir leurs assemblées générales

Les clubs de la Ligue 1 et 2 de la Linafoot sont tenus d'organiser leurs assemblées générales entre le 22 et 28 juin dans l'optique du démarrage de la saison 2020-2021.

Les clubs devant évoluer aux championnats (Ligue 1 et Ligue 2) de la Ligue nationale de football (Linafoot) pour la saison 2020-2021 sont appelés à organiser leurs assemblées générales entre le 22 et le 28 juin, recommande un communiqué de la commission de gestion de cette instance organisatrice de la Ligue 1 et Ligue 2. Avant de tenir son assemblée, un club devra informer la Linafoot quatre-huit heures avant afin de permettre à celle-ci de faciliter la présence de son délégué. Et après la tenue de l'assemblée générale, chaque club fera parvenir le procès-verbal de ces assises à la Linafoot endéans huit jours.

Par ailleurs, fait savoir l'instance sub-délégataire de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), les clubs engagés sont contraints de remplir les formalités administratives dans l'intervalle du 1er au 31 juillet 2020. Avant ces dates, le calendrier d'activités prévoit deux réunions d'évaluation de la saison sportive 2019-2020. Il s'agit de la réunion du 4 juillet entre la Linafoot et les clubs, et celle du 11 juillet entre la Linafoot et la Fécofa. Toute ces réunions, martèle-t-on, se tiendront dans le strict respect des gestes barrières et des mesures édictées contre la propagation de la pandémie de Covid-19. L'arrêt de la 25e édition du championnat national de football ayant été occasionné par ce fléau qui ravage le monde, la commission de gestion de la Linafoot a pris la décision d'éponger toutes les créances en souffrance relatives à la saison 2019-2020.

Assemblées générales des clubs

Selon le calendrier établi à ce sujet, doit-on noter, les clubs de la Ligue 1 qui tiennent leurs assemblées générales le 22 juin sont AS Simba de Kolwezi et Racing Club de Kinshasa, et le 23 juin Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, FC Renaissance du Congo, AC Rangers de Kinshasa. Le 24 juin, ce sera le tour de l'AS Maniema Union de Kindu, Lubumbashi Sport, SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi et AS Dauphin Noir de Goma. Et le 25 juin, AS Vita Club, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, CS Don Bosco de Lubumbashi, AS Nyuki de Butembo et OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu tiendront leurs assises, et le 26 juin, FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi, le 27 juin, TP Mazembe de Lubumbashi.

Ligue 2...

A propos de la Ligue 2 dans la zone Est, TS Malekesa et CS Makiso de Kisangani, FC Mont Bleu de Bunia, FC Vivi du Kongo central seront en assemblées générale, le 23 juin AS Nika de Kisangani, Eldorado d'Ituri, Mampenzi, AS Kabasha de Goma, OC Muungano de Bukavu tiendront les leurs. Le 24 juin, FC Cadev, DC Virunga, FC Kasindi Sport organiseront aussi leurs assemblées générales, alors que le 25 juin, ce sera le tour du FC Etoile du Kivu, FC Dynamic et AC Capaco, et le 26 juin, AS Maïka. Le 22 juin dans la zone Ouest, on assistera aux assemblées générales d'AS Veti de Matadi, Kungu Pemba et FC Makila de Kikwit, FC MK, AC Real et AC Kuya de Kinshasa. Le 23 juin, Jeunesse Sportive de Kinshasa, Nord Sport de Matadi, AC Dibumba de Tshikapa, OC Saint Hyppolite de Bandundu se réuniront chacun en assemblée générale, et le 24 juin, AS Dragons Bilima de Kinshasa, FC Momekano de Bandundu, Jeunesse Sportive de Tshangu de Kinshasa. Le 25 juin, sont prévues les assemblées générales d'AC Aiglons Bleus, FC Banekanga de Mbandaka et Heaven FC de Matadi.

Dans la zone Centre-sud, le programme fait état de la tenue, le 22 juin, des assemblées d'US Panda de Kolwezi, FC Océan Pacifique de Mbuji-Mayi et Etoile Jaune. Et le 23 juin, d'US Tshinkunku de Kananga, AS Saint Luc de Kananga, AS Bantous de Mbuji-Mayi. Le 24 juin, FC Blessing de Lubumbashi, Joli Site de Lubumbashi, FC Fontshi de Mbuji-Mayi seront aussi en assemblées générale, tandis que le 25 juin, US New Soger de Lubumbashi, FC Mutoshi de Lubumbashi, et le 26 juin, AS Kilimandjaro.