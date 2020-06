Congo-Brazzaville: Seka show live - L'humour se réinvente sur la toile

Emission humoristique en ligne organisée par le « Seka club » sous la présentation de Kab's et Timocafé, le « Seka show live » a accueilli le 14 juin dernier les humoristes des deux Congo pour une heure de spectacle sur sa plateforme Facebook.

La fermeture des salles de spectacles et l'interdiction des rassemblements causées par la crise sanitaire de la covid-19 ont donné lieu à une nouvelle forme d'habitudes culturelles, un peu partout dans le monde, où le virtuel et l'évolution technologique atténuent l'impact de cette pandémie. C'est dans cet élan que le Seka club a relancé depuis le mois de mai des émissions de comédie en live sur Facebook où elle met en avant des talents en herbe et des professionnels évoluant dans le secteur, issus de plusieurs pays.

Le week-end dernier, les internautes ont eu le plaisir de découvrir pour certains, et redécouvrir pour d'autres, trois artistes, à savoir : Evrard Philanthrope (Congo-Brazzaville), Marcus Joe et Johmu Kabongo (République démocratique du Congo). Avec beaucoup de relativisme face à la réalité actuelle liée au coronavirus qui contraint à la distanciation sociale et au port obligatoire du masque, les artistes ont vécu un spectacle hilarant sans public physique, ni cris d'ambiance ou décor scénique habituel.

Après la phase des présentations, ils ont chacun fait un show de trois minutes où ils abordaient des sujets typiques du quotidien tant pour faire rire les internautes, que pour les instruire au passage. « Nous sommes dans une période où le monde voit noir avec cette crise sanitaire liée à la covid-19, mais en tant qu'humoriste nous devons garder notre précieux talent pour faire rire les gens et leur faire oublier cette difficile période. L'humour peut changer le monde, j'y crois et restons confiants », a déclaré Johmu Kabongo.

Outre le show, Evrard Philanthrope, Marcus Joe et Johmu Kabongo ont fait part de leurs parcours, des défis liés à leur métier sur le continent et des objectifs qu'ils nourrissent d'atteindre dans les prochains mois ou années. « Il est vrai qu'avec cette pandémie, de nombreux projets connaissent du ralentissement mais le meilleur reste aussi à venir », en pense Evrard Philanthrope.

Au terme du show suivi en direct par des centaines d'internautes, les artistes ont été soumis à une séance dédicace qui a énormément fait rire le public. « Bravo les artistes et force à vous pour ce moment de détente à domicile. Continuez sur cette lancée en promouvant davantage votre talent d'humoriste », a commenté un internaute.

Notons que le « Seka Club » est un club de comédie basé à Rouen, en France. Pépinière de talents locaux et carrefour d'humoristes de partout, il contribue à faire rayonner le secteur et ses acteurs. Le prochain rendez-vous du Seka show live est pris pour le 16 juin dans la soirée.