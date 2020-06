Algérie: Bouira - Campagne nationale de prévention et de lutte contre les incendies de forêts

Bouira — Une campagne nationale de prévention et de lutte contre les incendies de forêts a été lancée lundi par le directeur général de la Protection civile (DGPC), le colonel Boualem Boughlef, à Bouira.

Dans un point de presse tenu en marge du coup d'envoi de cette campagne, le colonel Boughlef a expliqué qu'il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'action en matière de prévention et de sensibilisation sur les risques des incendies de forêts notamment dans les wilayas à vocation forestière.

"Nous avons choisi Bouira pour lancer cette campagne ainsi qu'une manœuvre de simulation d'un incendie en raison de l'importance du couvert végétal dont jouit cette wilaya du centre. C'est une occasion pour donner aussi des conseils et sensibiliser les habitants des régions forestières ainsi que les agriculteurs pour qu'ils soient vigilants notamment en cette période estivale", a déclaré le DGPC à la presse.

Selon les détails fournis sur place par les responsables de la protection civile, ces exercices ont un aspect pratique et ils sont axés sur les techniques et méthodes opérationnelles de lutte contre les incendies de forêts avec la participation des équipes spécialisées au sol (colonnes mobiles), et les moyens de lutte aériens.

"Nous avons également une troisième campagne pour la prévention et la protection des palmeraies. Elle sera lancée au courant de la semaine prochaine", a indiqué le colonel Boughlef.

Les colonnes mobiles de quatre wilayas à savoir, Bouira, Médéa, Alger et Boumerdès, ont été déployées pour participer à la manœuvre de Tikboucht.

"L'unité d'intervention de la protection civile de Haizer, ainsi que l'unité centrale de Bouira et l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida (Alger) sont en action sur le terrain aussi", a expliqué le colonel Achour Farouk, directeur de la communication et des statistiques à la DGPC.

Deux hélicoptères ont aussi été mobilisés dans cet exercice pour soutenir les colonnes dans l'extinction des feux dans la forêt inaccessible de Tikboucht, dont toute la population du village limitrophe est menacée par les flammes.

"Cet exercice a pour objectif d'évaluer la réponse des colonnes mobiles et renforcer les moyens locaux. Ca nous permet également de tester les pré-requis théoriques des stagiaires (100 officiers formés) dans la lutte contre les feux de forêts", a souligné le directeur général de la protection civile.

"L'objectif de cette campagne nationale de sensibilisation est de mettre à la disposition de nos concitoyens les conseils nécessaires à suivre pour faire face aux risques d'incendies de forêts et de végétations", a expliqué de son côté le colonel Achour.

En 2019, quelque 21.048 hectares de végétation ont été décimés par les flammes, dont 6.045 hectares de forêts, 4.428 ha de maquis et 10.575 ha de broussailles, selon les chiffres donnés par le même responsable.