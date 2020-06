Ethiopie: Le Secrétaire général nomme le général de division Kefyalew Amde Tessema, de l'Éthiopie, commandant de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei

communiqué de presse

New York — - Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination du général de division Kefyalew Amde Tessema, de l'Éthiopie, au poste de commandant de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Le général de division Tessema succède à son compatriote, le général de division Mehari Zewde Gebremariam, dont les fonctions prendront fin le 7 juillet prochain. Le Secrétaire général exprime à ce dernier sa gratitude pour son dévouement sans faille et son leadership efficace à la FISNUA.

Le général de division Tessema a mené pendant plus de 30 ans une brillante carrière militaire au sein des Forces armées éthiopiennes. Il est membre du Conseil du Ministère éthiopien de la défense nationale depuis 2017. Plus récemment, il a été Chef du Département principal d'ingénierie des Forces de défense éthiopiennes et, à ce titre, responsable de la planification, coordination, gestion, organisation, formation et rédaction de rapports sur les activités d'ingénierie.

Il a été entre autres, Chef du commandement de l'ouest, de 2017 à 2018, commandant adjoint du Centre, de 2016 à 2017, et commandant de division, de 2012 à 2016. En 2015, il était commandant de secteur à la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

Le général de division Tessema est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Ashland aux États-Unis et d'une licence de commandement et de contrôle d'unité et de formation militaires de l'Académie interarmes de la Fédération de Russie.

Né en 1969 à Arsi, en Éthiopie, le général de division Tessema a une maîtrise de l'anglais et du russe.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies